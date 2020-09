Le jeune poète Mohamed Tadjadit kidnappé dans la banlieue d'Alger

Le Pen Club français vient de diffuser un appel, attirant l’attention internationale sur le sort du poète Mohamed Tadjadit. Contestataire, il avait déjà écopé d’une peine de prison. Mais fin août, il a été enlevé dans la ville de Ain taya. ActuaLitté relaye cet appel, dans son intégralité.





Mohamed Tadjadit est un jeune poète algérien de 26 ans très impliqué dans le soulèvement de son peuple depuis le 22 février 2019, d’abord contre le cinquième mandat de l’ex-président Abdelaziz Bouteflika, ensuite contre le régime qui a mené le pays à la dérive.Mohamed déclamait ses textes dans les rues d’Alger et dans les agoras mises en place par les manifestants et sur la toile, ce qui lui a valu le titre de « poète de la révolution ». Cela l’a conduit en prison : d’abord arrêté le 14 novembre 2019, puis condamné en décembre de la même année à dix-huit mois de prison ferme et 100000 dinars d’amende, la plus lourde peine prononcée dans ce cadre, à cette date, et ce pour « atteinte à l’intérêt national », en janvier 2020, il a écopé d’un an de prison avec sursis avec interdiction de s’exprimer, mais Mohamed a continué à s’exprimer et a refusé de céder aux menaces qu’il recevait régulièrement.Épris de liberté et de justice sociale, il n’a pas arrêté de lutter depuis, mais aussi de subir le harcèlement des autorités algériennes ; depuis quelques mois, il vivait en clandestinité et se déplaçait dans plusieurs villes du pays où il était reçu par la population, suite à une tentative d’enlèvement dans son quartier où se trouve la maison parentale ; encerclé, il avait pu s’exfiltrer grâce à l’aide de voisins et d’amis.À son dernier retour à Alger, le 21 août, il a été à nouveau encerclé avec un certain nombre de ses amis dans une maison de la casbah d’Alger ; réfugiés sur la terrasse d’une maison pendant des heures, ils ont pu sortir et s’échapper ce jour-là, mais deux jours après, le dimanche 23 août, il a été enlevé par des personnes en civil au niveau de la ville de Ain taya, dans la banlieue d’Alger.Des nouvelles ont circulé évoquant une éventuelle présentation devant le procureur le 24 août. Son avocate, Maître Meriem Kacimi, nous apprend qu’il a entamé une grève de la faim avec son coaccusé Khimoud Nourredine pour protester contre dix chefs d’accusation extrêmement lourds qui leur ont été signifiés.Nous publions çi-dessous un poème de Mohamed Tadjadit et un hommage écrit par la poétesse d’origine kabyle Ghanima Ammour autrice de « De sang et d’espoir »Emmanuel Pierrat, Président du PEN Club français, Michèle Gautard, Présidente du Comité pour la défense des écrivains persécutés, PEN Club français, Antoine Spire, Vice-président du PEN Club françaisTraduction d’un poème de Mohamed TadjaditSuppression du régime militaireet chute de l’État mafieuxle peuple libre ne se cassera pointjusqu’à ce qu’il voie son pays purifiécelui rempli par des visages de malheur.Ô ! mon pays, tu te souviensde tes enfants mangés par la merle combattant en toi a été trahi.Moi je me souviensils ont tous mangé et prisque ça soit les partants ou les arrivantsaucun d’eux n’est honnêtemême ceux qui ont laissé la jeunesseéteinte à l’année.Nous avons dit « ils s’en iront tous »eux et leur faux rouillée.Mohamed TADJADITPoème de Ghanima AMMOURA-t-on cueilli le poèteau hasard d’une randonnée ?Son seul bouclier, le peuplea été abandonné.Indication, indicateurs…Infiltration, infiltrations…Trahi où démasqué ?Forgé au feu de la patrie,il se confond avec elle et charriele cri des petites gens bâillonnées.Mépris, musellement et harcèlementc’est le prix à payer pour les vaillants.Pas de panne pour celui qui carbureà l’idéal de la justice.Cours, cours, cours jeune poètetes ancêtres sourientrecueillent ta sueurpour laver l’affrontfait à leur descendance.Cours, cours, cours jeune poètetes jambes ne suffiront pasà tracer le chemin de la libertémais tes pas résonnent et assourdissentles lâches dans les chaumières.Chante, chante, chante jeune poèteta voix dérange leur sommeilet tes mots comme un couperetassènent le verdict qui tombesur ces cœurs geléset les condamne à perpétuité.Chante, chante, chante jeune poètela prison n’est pas pour toicar nous chanterons tous à la foisl’hymne de l’humanité.Ghanima AMMOUR