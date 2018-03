Les auteurs en colère proposent des États généraux du Livre

Assisterait-on à une convergence des luttes, du côté des auteurs ? Une réunion d'organisations représentatives des auteur.es français.es lance un appel, sous le mot d'ordre #auteursencolère, et propose des États généraux du Livre. Soit deux journées sur l'avenir du statut social de l'auteur et les modèles économiques dans le secteur du livre. Le premier tome, sur le statut social, aura lieu le 22 mai 2018. Ci-dessous, la tribune publiée à cette occasion.

PAS D’AUTEURS, PAS DE LIVRES

Les réformes sociales et fiscales envisagées par le gouvernement vont placer les auteurs du livre dans une situation d’extrême fragilité.Nous, les auteurs de textes et d’images, sommes à l'origine de la vitalité et de la réussite de l’une des premières industries culturelles en France. Nous sommes encensés quand il s'agit de se féliciter, ici ou ailleurs, de la richesse et de la diversité de la création éditoriale française, mais nous redevenons quantité négligeable dès lors qu’il s'agit de questions économiques ou sociales. Trop peu nombreux, trop singuliers, pas assez bruyants peut-être pour que le Gouvernement entende nos doléances et daigne enfin s'occuper de nous.Contrairement à l’engagement pris, et dans un contexte devenu particulièrement difficile pour les auteurs ces dernières années (41% des auteurs considérés comme professionnels gagnent aujourd’hui moins que le SMIC), un bouleversement complet de notre régime social et fiscal se prépare sans que les auteurs et leurs représentants soient consultés. Le sentiment qui prévaut est que le gouvernement ne sait pas comment appréhender le cas spécifique des auteurs du livre. S'agissant du ministère des Affaires sociales et de celui des comptes publics, qui ignorent totalement nos réalités et nos spécificités, on peut même affirmer qu'ils s’y refusent.Lors de la hausse de la CSG au 1er janvier 2018, le gouvernement avait en effet simplement oublié les créateurs dans la réflexion sur le dispositif de compensation envisagé, sans même imaginer qu’ils devaient pouvoir bénéficier, comme les salariés, d’un gain de pouvoir d’achat.Les auteurs n’acceptent pas d’être laissés pour compte au moment où le gouvernement confirme la mise en œuvre de nouvelles réformes importantes au 1er janvier 2019 : compensation de la CSG, réforme du régime social des auteurs, réformes des régimes de retraite, circulaire sur les revenus artistiques, retenue à la source de l'impôt sur le revenu, réforme de la formation professionnelle... En dépit d'une réelle prise de conscience du ministère de la Culture, personne au gouvernement n'est en charge d’anticiper et donc d'adapter les effets de ces réformes pour les auteurs.Les auteurs du livre ne sont pas des actifs comme les autres, notamment en raison de la périodicité de leur rémunération : une seule fois par an en moyenne, trois à six mois après l’arrêté des comptes des éditeurs. De cette situation imposée découlent de nombreuses contraintes qui doivent être prises en compte par les pouvoirs publics.Nous, auteurs, avons, il est vrai, choisi un métier marqué du principe d’incertitude. Incertitude de la prochaine idée, incertitude de ce que sera demain, incertitude de l’échec ou du succès d’un livre. C’est un choix que nous assumons pleinement. Mais aujourd’hui, l’incertitude pour les auteurs devient la certitude du pire.À l’heure où la création est portée en étendard national, où la lecture et l’éducation artistique et culturelle sont des priorités politiques, comment le Gouvernement peut-il laisser les auteurs du livre dans une situation d'extrême gravité, sans que nos spécificités et celles du monde du livre soient prises en considération ?Nous demandons une concertation et une réflexion profonde et commune autour de notre régime social, qu'il est vital d’enfin renforcer et non de détruire réforme après réforme.Nous demandons au gouvernement d’agir avec justice, dans le respect des auteurs. La situation est d'une urgence absolue.Pierre-André Athané (Président du SNAC) ; Samantha Bailly (présidente de La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse) ; Paul de Brancion (Président de l'Union des poètes & Cie) ; Pierre Ciot (Président de la SAIF) ; Pierre Denieuil (Président de l’UNPI) ; Pierre Douillard (Président de Cose-Calcre) ; Corinna Gepner (Présidente de l’ATLF) ; Pascal Ory (Président du CPE) ; Hervé Rony (Directeur général de la SCAM) ; Philippe Samier, Marie Sellier (Présidente de la SGDL) ; Christian Vilà et Joëlle Wintrebert (Présidents de la SELF) ; Philippe Touzet, (Président des Écrivains associés du Théâtre).Rendez-vous le 22 mai 2018 pour les « États généraux du livre » à la Maison de la poésie à Paris.PREMIERS AUTEURS SIGNATAIRES Laura Alcoba, Nathacha Appanah, Nathalie Azoulai, Wally Badarou, Muriel Barbery, Pénélope Bagieu, Clémentine Beauvais, Marc-Antoine Boidin, Pascal Boille, Noëlle Châtelet, Jean Claverie, Catherine Clément, Antoine Compagnon, Alain Damasio, Florence Delay de l’Académie française, Catherine Dufour, Annie Ernaux, Colette Fellous, Yves Frémion, Sylvie Germain, Patrick Grainville de l’Académie française, Jean-Claude Guillebaud, Nedim Gürsel, Martin Jarrie, Isabelle Jarry, Alexis Jenni, Michèle Kahn, Leslie Kaplan, Lionel Koechlin, Jean-Marie Laclavetine, Camille Laurens, Bertrand Leclerc, Pierre Lemaitre, Erik L'Homme, Olivier Mannoni, Carole Martinez, Brice Matthieussent, Diane Meur, Gerda Muller, Marie-Aude Murail, Véronique Ovaldé, Christelle Pécout, Benoît Peeters, Pierre Pelot, François Place, Jean-Claude Petit, Serge Quadruppani, Leonor de Recondo, Jean Rouaud, Lydie Salvayre, Boualem Sansal, René Solis, Chantal Thomas, François Valéry, Fabien Vehlmann, Arno Bertina, Élisabeth Brami et Fabrice Midal.