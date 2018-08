Les mangakas français rallient #AuteursEnColère

TRIBUNE – La mobilisation des auteurs ne cesse de croître, et l’été n’aura pas émoussé leurs revendications, bien au contraire. La période estivale semble avoir été propice à l’organisation… et une phrase revient, comme une litanie : « Nous exerçons un métier ! »









Aujourd’hui, ce sont les mangakas français qui signent une tribune ferme : ils revendiquent un véritable statut et affirment leur appartenance à ce qui est bien une profession. La profession d’auteur. Parmi les signataires, de grands noms du manga en France touchant à des secteurs créatifs variés, du jeu vidéo, à la télévision, en passant par YouTube – démontrant par là même toute la diversité et la métamorphose des métiers créatifs.



La mobilisation #PayeTonAuteur et #AuteursEnColère, absolument inédite, poursuit son chemin à vive allure, et rassemble les auteurs, souvent solitaires, sous une même bannière. Cela semble n’être que le premier épisode d’une mobilisation majeure.

Mangakas français, nous sommes des auteurs !

Quand on pense manga, on pense mangakas, on pense Japon.

Mais la création de mangas n’est pas l’apanage seule de nos amis japonais. L’explosion du marché du manga en France est un phénomène unique et passionnant. Une génération de jeunes a grandi avec ce format de fiction, dévorant des séries, évoluant avec des personnages emblématiques. C’est bien la preuve que l’imaginaire d’un pays rayonne à l’étranger grâce à ses créateurs, sa capacité à innover jusque dans sa pop culture.

Ces jeunes ayant grandi avec des mangas, c’est nous.

Nous avons été bercés, influencés, jusqu’à avoir envie de nous emparer de ces codes japonais pour les revisiter « à la française ». Le manga français est un lieu d’expérimentations, de métissages, de paris.

Nous sommes peu nombreux en France, et pourtant, nous existons. Nous sommes aussi des auteurs de BD. Nous sommes les mangakas français.

Nous exerçons un métier extrêmement difficile. Contrairement à nos pairs japonais, nous n’avons que rarement des assistants pour faire face au rythme effréné de parutions que veut spécifiquement ce format. Pour des ouvrages oscillant entre 160 et 250 pages, représentant un temps plein de travail allant de 6 mois à 1 an, nous sommes rémunérés en moyenne entre 10.000 et 15.000 euros bruts le tome.

L’incertitude et le pari de ce métier, c’est notre choix.



Mais ce que nous n’avons pas choisi, c’est d’être chaque année davantage plongés dans l’incertitude et l’insécurité de réformes venant ébranler un équilibre déjà extrêmement fragile.

Nous, magakas français, nous joignons donc au mouvement #PayeTonAuteur et #AuteursEnColère, venant appuyer les demandes des organisations d’auteurs.

Nous, mangakas français, nous unissons donc sous la même bannière, pour revendiquer que nous formons une profession au sein de la plus large profession des auteurs français.

Alors qu’en France fleurissent des écoles et des formations pour devenir illustrateur ou auteur de BD, jamais la situation n’a été aussi critique pour notre profession. Si la France veut qu’auteur du livre, peu importe le genre, reste possible, alors nous demandons que notre pays prenne les mesures qui s’imposent pour nous protéger dignement.

Nous demandons un véritable statut, et que la question de la sauvegarde de nos métiers soit prise en main.

Nous l’avons vu avec le manga : à travers une création exportée à l’international, c’est tout un pays qui rayonne.

Les mangakas français

Aerinn - Chronoctis Express - Scénario, Dessin

Alan Heller - Lost Sahara - Scénario, Dessin

Alexandre Desmassias — Booksterz — Création des décors, graphisme (logo des mangas, ou dans le manga) finitions de planches et trames

Alexis Tallone — Golem — Dessin

Ancestral Z (Deruick Vincent) — Dofus manga — Dessin

Antoine Dole — 4LIFE — Scénario

Caly - Hana no breath - Scénario, Dessin

Camille Moulin-Dupré — Le voleur d’estampes — Scénario, Dessin

Carole Bartier - Shochu on the Rocks - Scénario

Christophe Cointault - Tinta Run - scénario, Dessin

Crounchann (Sylvain Trabut) - Dofus Monster : chêne Mou — scénario, Dessin

Doria Plume — Imperitura — Dessin, Scénario

Elsa Brants — Save me Pythie — Scénario, Dessin

Emmanuel Nhieu - Burning Tattoo - Scénario, Dessin

Fabien Dalmasso - Lil' Berry (2019) — Scénario

Fabien Fournier — Noob — scénario

Florence Torta - Sentaï school - Scénario

François Descraques — La Brigade temporelle (Le visiteur du Futur) — Scénario

Gary Vazeille — Azmos — Scénario, Dessin

Géo — Shiness — Dessin — Auto-édition

Gilles Aris — Dofus Monster : Le Dragon Cochon - scénario, Dessin

Grelin - MarbleGen (Origins) - Dessin

Guillaume Lapeyre - City Hall - Dessin

Izu (Guillaume DORISON)- Versus Fighting Story - Scénario

Jenny — Pink Diary — Scénario, Dessin

Jéro — Lil' Berry (2019) — Dessin

Kalon (Virginie Diallo) - Versus Fighting Story - Dessin

KTA, Shizuha (Ivan Elfried Kumb) — D’encre et de feu, Ragnafall (2019) — Dessin

Kugy momo — Double Me — Assistant

Laurent Libessart — Dofus Monster: Koulosse — Dessin

Liaze - Lost Soul - Scénario, Dessin

Maliki — Maliki — Scénario, Dessin, couleur

Marujirushi - Ragnafall - scénario

Michaël Almodovar — Les Torches d’Arkylon — scénario, Dessin

Mig — Ogrest — Scénario, Dessin

Miki Makasu - Double me - Scénario

Mister Box — Lost Sahara — assistant

Miya - Alchimia - Dessin

Mojo — Dofus manga — Dessin des décors

Moonkey - Dys, Necromancer - Scénario, Dessin

Nicolas DAVID — Meckaz — Dessin

Oto-San — Double me — Dessin

Ottami - Dofus Arena - Dessin

Philippe Cardona - Sentaï school - Scénario, Dessin

Philippe Zytka — Dofus Monster: Koulosse — Scénario

Reno — Dreamland — Scénario, Dessin

Romain Lemaire — Everdark — Scénario, Dessin

Romain Pujol — Lapins crétins — Scénario

Saïd Sassine - Wakfu Manga, Shochu on the rocks - Scénario, Dessin

Salim Kafiz - Dreamland - assistant

Samantha Bailly — Alchimia — Scénario

Samjin Rebib – Shiness – Scénario

Sinath — Le carnet de Théo — Dessin, Scénario

Simon Hutt T — Doggy bags (Killer klowns) — Dessin

Sourya — Talli — Scénario, Dessin

Sylvain Dos Santos — Booksterz — Scénario

Thomas Bouveret — ElementR — Dessin

Tony Valente — Radiant — Scénario, Dessin

Vald — Catacombes — Scénario, Dessin

Vinhnyu — 4LIFE — Dessin

Yami Shin - Green Mechanic - Scénario, Dessin

YO-one (Yoann Vornière) — Sois heureux ou meurs en essayant — Scénario, Dessin