Libraires, éditeurs : les 6 résolutions des Indépendants pour la filière livre

1. Les livres de mars font le printemps

2. Ce qui dépend de nous

3. Éditer (modestement) dans la tourmente

4. La financiarisation du livre est en train de produire une culture d’aéroport inepte

5. Nous sommes en crise, mais qui sommes-nous ?

6. Libraires et éditeurs ensemble, vers un big-bang de la diffusion

7. ...

Le document provient de “Edition année zéro”, collectif d’éditeurs de création présents en littérature, en jeunesse, en fantasy, en théâtre et en sciences humaines diffusés par Belles Lettres, CDE, Hachette, Harmonia Mundi, Media-Diffusion etc.Un catalogue commun d’amis éditeurs, dont le Nouvel Attila, pour mettre en lumière des titres de leurs catalogues, parus en mars, afin de les relancer lors de la réouverture des librairies. « Car au sortir de ce confinement, vous [les libraires] serez plus encore les ambassadeurs de nos catalogues auprès des lecteurs. » Ici le catalogue commun avec la liste des titres proposée.Dans notre catalogue nous avons choisi le récit suisse Ascension de Ludwig Hohl, livré chez l’imprimeur ce vendredi 15 mai après plusieurs mois d’absence... en attendant fin octobre la traduction de carnets inédits !Une pétition-appel de principe de 118 éditeurs en faveur de l’indépendance à l’initiative d’un collectif de cinq éditeurs jeunesse : « Ensemble, par milliers, par millions, contribuons à une reprise réfléchie, saine, juste et durable. Faisons du choix d’un livre l’occasion d’un enrichissement collectif. Cela dépend de nous. »Lecteur·trices, après la levée du confinement, revenez en librairie et laissez les libraires vous faire entendre le choix de la différence, de la création, de l’audace, l’exigence d’un travail de qualité avec les auteurs, la détermination à faire vivre longtemps les livres et à développer des lignes éditoriales lisibles et cohérentes. Lecteur·trices, au moment de votre choix, ne sous-estimez pas la portée de votre engagement. À nos ami·es libraires, nous disons que nos sorts sont liés et qu’une certaine idée de l’essentiel en dépend.Un libelle assassin sur le rôle de la distribution paru chez Adverse, Editer (modestement) dans la tourmente : texte d’intervention direct, radical et mûrement co-écrit par Alexandre Balcaen & Jérôme LeGlatin, décrivant à coups de boulets (rouge et noir) la place de la distribution dans le système actuel. « Rien d’humain en nous ne saurait désirer que cela recommence en ces termes. »Le strip de couverture est de François Henninger, la maquette de Richard B/Atelier Octobre. ActuaLitté s'en était fait le relais Un grand entretien qu’on ne saurait trop recommander de Franz Olivié (éditeur d’Anacharsis) sur la financiarisation du livre dans Le Magazine littéraire : « Pour commencer, les éditeurs doivent se poser la question de la nécessité de publier ce qu’ils publient. »Un appel à la création d’un syndicat des éditeurs indépendants (Collectif Edition indépendante) paru le 29 avril, signé par le Nouvel Attila . À nous de porter notre voix, de devenir force de propositions, et de penser à de nouvelles modalités culturelles et économiques. L’avenir ne pourra s’envisager qu’à travers un dialogue ouvert entre toutes celles et tous ceux qui constituent le monde du livre.Un grand projet transversal associant éditeurs et libraires sera annoncé ce jeudi dans Le Monde, associant Le nouvel Attila à une dizaine d’amis éditeurs dans tous les domaines de l’édition. D’ici là, nous prenons aussi la parole, plus marginalement, mais non moins fortement, pour appeler à l’action collective dans Le Nouvel Obs de la semaine.La dernière initiative, la plus importante peut-être, c’est vous ! Vous qui la tenez entre vos mans ! Quelle sera-t-elle ?