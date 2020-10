Paul de Brancion : “La parole des écrivains de poésie a été comme absentée”

Paul de Brancion

L’épidémie de la COVID-19 et les mesures sanitaires qui en ont découlé, ont porté un coup dur au marché « de la poésie » et de ce fait aussi, à la création poétique.Comme le savez sans doute, le Marché de la poésie et le Salon des revues qui devaient se dérouler à Paris dans les prochains jours, ont été annulés. De nombreuses manifestations n’ont pas pu se tenir, ou ont été reportées, puis annulées : festivals, rencontres, lectures ...La parole des écrivains de poésie a été comme absentée.La fermeture des librairies durant le confinement, la timidité de certains vendeurs de livres vis-à-vis de la poésie depuis la réouverture de leurs boutiques, rendent la circulation des livres de poésie extrêmement ardue.Beaucoup de libraires préfèrent vendre des ouvrages « grand public » et ne prennent plus le risque de la poésie.De moins en moins de lectures sont organisées en raison des mesures sanitaires prises pour lutter contre la COVID-19.Il convient de souligner que les éditeurs de poésie sont dans une situation critique, leur chiffre d’affaires s’est rétréci comme peau de chagrin, pour certains jusqu’à 75 %, voire 78 %. Il faut les soutenir en achetant et en faisant acheter, soit en direct, soit en librairie, plus encore de livres qu’à l’habitude.C’est un appel au secours, un cri que nous voulions vous faire entendre aujourd’hui.D’avance merci.