Quelle place pour les bibliothèques dans les politiques culturelles des universités ?

Destinée à la fois aux services culturels des universités et aux bibliothèques universitaires, cette enquête s’attache à éclairer les réalisations, les évolutions et les perspectives de développement d’actions pour l’exercice des missions culturelles des universités.Inscrite dans la lettre de mission 2019 de l’IGB (inspection générale des bibliothèques), l’étude permettra de fournir un état des lieux des pratiques et des partenariats, d’évaluer la place des bibliothèques dans la politique culturelle des établissements et de proposer des recommandations favorisant le développement des initiatives et des coopérations en matière d’éducation artistique et culturelle, comme la promotion de la culture scientifique au sein des universités.Les enjeux de l’action culturelle depuis la loi relative aux libertés et responsabilités des universités (2007) relèvent de problématiques multiples et prioritaires qui interrogent notamment la formation citoyenne des étudiants, le continuum entre les lycées et les universités, l’animation des campus, et plus largement l’inscription et le rayonnement de l’enseignement supérieur sur son territoire.L'étude est menée par Joëlle Claud, inspectrice générale des bibliothèques et Pierre-Yves Cachard, inspecteur général des bibliothèques.L'enquête sera close au 1er juillet.