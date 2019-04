Réforme des retraites : “l'énormité de la spoliation” pour les auteurs

Fulvio Spada, CC BY SA 2.0

Fulvio Spada, CC BY SA 2.0

Lettre ouverte à Franck Riester, ministre de la Culture.



Sophie Chauveau, écrivain et administratrice de la SGDL et de SOFIA, vient de faire parvenir une lettre ouverte à Franck Riester, ministre de la Culture, que nous reproduisons ici dans son intégralité.

Monsieur le ministre, pour autant que vous preniez la parole, je vous écoute, et j’entends bien que vous avez l’intention de « soutenir », de mettre au centre de vos préoccupations les auteurs.



Auteurs ! Vous avez souvent ce mot à la bouche, et donc peut-être à l’esprit, j’en accepte l’augure. Or, loin de s’améliorer, leur situation, que ce soit en début de carrière où les conditions pour être considéré comme auteur, relèvent du parcours du combattant, ou tout au long de la vie, où les aléas tels grossesse, maladie, etc. ne sont que péniblement pris en charge, ou pis encore, à l’approche de l’heure de la retraite puisqu’on ne saurait plus parler d’âge désormais, tout cela n’a fait qu’empirer.



À l’instant où les auteurs les plus âgés font les comptes et c’est souvent très tard : Gens de lettres, les chiffres leur sont langue étrangères pour la plupart, ils découvrent, après moult explications chantournées, que l’Agessa ne les avait ni prévenus ni surtout alertés qu’ils auraient dû cotiser le double de ce qu’ils cotisaient pour ouvrir des droits à la retraite.



L’énormité de la spoliation est telle qu’on est en droit de se demander si l’Agessa ne s’est pas abstenue d’informer les gens intentionnellement, histoire de décourager, ou du moins de ne pas encourager les auteurs à prétendre un jour à une retraite.



La France à l'heure de l'extinction culturelle



Certes, désormais, me répondrez-vous, à partir de cette année — et j’ai 66 ans (!) —, tous les auteurs seront automatiquement affiliés ET assujettis. Mais ça n’est rétroactif qu’à condition d’avoir de gros moyens pour se racheter des trimestres et s’offrir ainsi une retraite à prix d’or. Comme les écrivains dans leur majorité ignoraient la différence que ça ferait à l’arrivée, seuls les riches resteront riches et auront le droit de vieillir à l’abri.



Ce qui fait qu’après une vie de labeur, certes choisie et souvent heureuse, mais on peut aussi imaginer qu’ils ont rendu ce bonheur à leur lecteur, ils découvrent, ahuris, leur situation.



Pour exemple, mon cas : même en ayant vendu correctement plus d’une vingtaine d’ouvrages, souvent à plus de cent mille exemplaires, mais là généralement en collection de poche (nos lecteurs aussi ont été paupérisés), vous savez comme moi, monsieur le ministre, ce que les livres de poche nous rapportent… Donc je toucherai vaillamment entre 270 à 300 € de retraite mensuelle.



Vous en connaissez beaucoup qui pourraient en vivre ?



D’autant que tout au long de notre existence, nous, les écrivains, n’avons jamais bénéficié du moindre jour chômé donc pris en charge, et pour ceux qui ignoraient qu’ils devaient en plus s’affilier, et, on l’a dit, ils sont nombreux : pas le moindre arrêt de travail médical. Et, triple peine, nous découvrons à l’heure de prendre quelques repos, pas non plus de retraite ! Ou si peu que ça s’appelle l’aumône.



J’ai été élue par mes pairs administratrice à la Sofia et la SGDL, j’ai siégé pendant quatre ans assidument aux comités qui gèrent nos différentes instances et, hélas, je n’ai pu qu’y mesurer l’étendue de notre misère. Et le relatif niveau d’impuissance de toutes nos institutions d’auteurs. Nonobstant, ces instances sont indispensables pour nous représenter puisque nous demeurons non syndicables, nos statuts à chacun sont toujours tellement différents qu’il est légitimement difficile de répondre aux doléances de tous.



Nous le savons, et hélas n’y pouvons, mais.



Et vous ?



Alors, découvrir qu’après une vie de travail, dont le public ignore toujours qu’un auteur qui ne fait que ça dépasse allégrement les 13 heures œuvrées par jour, souvent sans jouir de week-end ni de vacances, avec quels sous partirait-il ? Puisqu’ils ne gagnent toute leur vie qu’un peu plus ou un peu moins que le SMIC suivant les périodes, et ce dans le meilleur des cas.



Je ne vous fais pas l’injure de recopier nos statistiques, elles vous ont été remises et commentées. Vous savez donc que plus de 80 % des écrivains de littérature en France sont et seront tenus d’écrire jusqu’au cimetière sans répit possible.



Aussi croyez-moi, monsieur notre jeune ministre, le jour où l’on s’en aperçoit, ça fait un choc.



C’est évidemment dans les deux-trois années qui précèdent l’âge de la retraite des Français “normaux”, quand les rattrape quelque chose qui leur enjoint de lever le pied, que ce quelque chose s’apparente à une forme de fatigue, sans rien dire de la maladie…



Alors ceux qui sont seuls, se posent la question : comment vivre en travaillant un peu moins, de combien disposera-t-on si on a besoin d’un peu de répit ? Et pourtant… ? Non. Impossible.



Réforme du régime retraite : une calamité pour les auteurs



Pas avec 300 € par mois. D’ailleurs qui le peut ? À Paris ? Bien sûr on peut se délocaliser… mais comment refaire un tissu de liens et d’usage tant amicaux que professionnels loin de chez soi ? Beaucoup parmi nous y ont été contraints.



Certains vont dépendre de leurs enfants si ceux-ci le peuvent ou le veulent. Finalement, ne survivent parmi nous que ceux qui ont des conjoint(e)s avec un travail « normal », une retraite « normale » et qui sont capables de pourvoir à leurs besoins.



La France aime les lettres sinon les auteurs, à en juger par les nombreux médiatiques, du journaliste aux politiques, en passant par les sportifs ou les mannequins… qui ne rêvent que de leur patronyme en gras sur la couverture d’un livre à eux attribué, pourtant je crains que ce goût pour la chose littéraire relève davantage des bourgeois de Baudelaire. Vous vous rappelez : « Le bourgeois mange une fois par mois un poète rôti à sa table, mais sans se douter qu’il arrive au poète de manger lui aussi au moins une fois par jour. »



Nonobstant, ces mots vous sont adressés en toute sympathie, au sens fort, c’est-à-dire dans l’espérance que « vous souffrez avec nous » et trouverez quelque moyen d’y remédier.



Sophie Chauveau,

Ecrivain,

Administratrice de la SGDL et de la SOFIA