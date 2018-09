Renaudot : Besson, Le Clézio, Garcin, “sans nous, trouvez un autre job”

Depuis la révélation de la première liste du prix Renaudot, les esprits s’échauffent, les langues se délient : mais que diable un ouvrage autopublié via Amazon vient faire ici ? Les libraires s’inquiètent, les éditeurs restent passablement silencieux... Les lecteurs ne mesurent pas forcément les enjeux...

Isabelle Charkos, de la Librairie La petite marchande de prose, à Sainte-Savine, compte parmi les premières à avoir réagi. Alors que la polémique enfle, elle nous adresse un courrier incisif, prenant à partie les membres du jury. Alors, que faire ?





Adrian Tombu, CC BY 2.0



Lettre d’une libraire farouchement indépendante aux membres du jury Renaudot

À quel moment un auteur accepte-t-il de cautionner l’autoédition par Amazon ?

Est-ce que les auteurs membres du jury pour le prix Renaudot savent que leurs livres se vendent sur Amazon uniquement grâce aux libraires qui en parlent, les lisent et les défendent dans leurs librairies physiques ?

Sans nous, il ne vous reste plus qu’à vous trouver un nouveau job ; et ce ne sera certainement plus écrivain…

Vous êtes intelligents, réjouissants, formidables ; nous, libraires, vibrons en vous lisant, en vous conseillant auprès de nos chers lecteurs.

Parce que dans tout cela, nous libraires, imaginions que nous étions du même bord, unis par la même certitude que la culture à la « française » est précieuse et particulièrement fragile tout comme la chaîne du livre (les libraires indépendants et les éditeurs indépendants).

Pensez-vous que certains auteurs aujourd’hui fer de lance ou références incontournables de l’éventail éditorial auraient eu le même retentissement s’ils avaient été juste commandables sur Amazon ?!!!! (La première gorgée de bière de Philippe Delerm)



N’avez-vous pas compris ce que représente Amazon ? Amazon souhaite contrôler non seulement la distribution, mais à terme la diffusion totale et l’édition.

Dans ce cas, que deviendrait notre multitude de petits éditeurs indépendants chez qui on trouve de véritables pépites (Finitude par exemple avec En attendant Bojangles ou Toussaint Louverture, Picquier, Allia…).



Monsieur Le Clezio (Prix Nobel de littérature), croyez-vous que Amazon soit capable de vous porter, comme nous l’avons fait toutes générations de libraires confondues, auprès des lecteurs, de faire découvrir vos œuvres aux plus jeunes et d’installer votre notoriété jusqu’à l’obtention de ce fameux prix ?

Pourquoi, si vous pensez qu’Amazon a sa place en tant que libraire, diffuseur et éditeur, ne leur donneriez-vous pas votre prochain roman, monsieur Patrick Besson ? Combien en vendriez-vous ?

Monsieur Jérôme Garcin, je suis abasourdie en apprenant que vous cautionnez ce choix, vous qui animez Le masque et la plume. Cette émission littéraire si anti conformiste et drôle. Alors c’était juste « pour de faux » comme disent les enfants. En réalité vous n’aspirez qu’à lire ce qu’Amazon programme pour vous !!!



Qu’en pensent vos comparses pince-sans-rire, si agaçants, mais si attachants ? Le dimanche soir, je vous trouve tous si pétillants d’intelligence que même si je ne suis pas d’accord avec certaines de vos critiques je ris franchement de vos sorties toujours si à propos, si drôles et parfois même émouvants.

Alors à tous, je demande de retirer ce livre de la sélection dès maintenant.

Après tout si ce roman est si formidable, demandez à vos éditeurs respectifs de le prendre en charge…

Enfin, mais que font la ministre de la Culture, Madame Françoise Nyssen éditrice de la prestigieuse et pourtant si atypique Actes Sud et Monsieur Macron chantre de la littérature française et francophone. Lui qui a si ardemment défendu et couvert d’éloges le dernier livre d’Ali Zamir aux éditions Tripode lors de la dernière fête de la francophonie ?

Une dernière chose, comme un vilain soupçon qui vient effleurer mon esprit : serait-ce une manière comme une autre de faire parler du Prix Renaudot ? Ou bien ce commerce en ligne a-t-il des ramifications financières jusque dans vos instances ?