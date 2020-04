Rouvrir la librairie : “Nous sommes d’accord, lire est essentiel. Mais à quel prix  ?”

Librairie L'Attrape Plume



Les libraires, d’abord paniqués par la survie de leur entreprise, se sont vite rendus à l’évidence : pour nous protéger tous du virus, c’était la seule solution. Le livre n’est pas vital, il ne sauve personne.Les consignes du gouvernement étant très floues (ô surprise), nous comprenons à demi-mot que nous sommes autorisés à faire des livraisons ou des retraits devant nos libraires. Les clients ayant interdiction de rentrer sauf pour paiement.Les libraires se déchirent alors. Certains refusent toujours de proposer des solutions pour diverses raisons, d’autres s’engouffrent dans la brèche afin de sauver leur librairie et sauvegarder les emplois qu’ils ont créés. Il y en a qui céderont malgré leur peur. Pourquoi ?Les médias dans un premier temps. Depuis le début, ils donnent la parole aux ministres, aux sociologues, à M. Tartempion qui se posent en grands défenseurs de la culture, de la liberté de s’instruire, de la sacralisation du livre. Dans leurs interventions, on érige les libraires qui ont mis en place un système pour assouvir le besoin de lecture de leurs clients au statut de héros, de combattant, de résistant. Comme si ce virus invisible était personnifié en envahisseur.Pendant ce temps, la libraire que je suis, et bien d’autres, culpabilisent. Nous n’en faisons pas assez pour nos clients, nous ne sommes pas prêts à braver le virus pour sauver nos librairies, nous sommes fainéants.Dans un second temps, notre entourage ajoute à cette pression. Plein de bonnes volontés, qu’ils soient amis, de la famille ou nos clients, tous les jours (presque toutes les heures) on nous propose des « solutions », des pistes de réflexion, on nous montre que tel libraire a fait ça.Je le dis sans syndrome de supériorité : tout ce que vous nous dites, nous l’avons pensé des centaines de fois. Nous y avons passé des nuits d’insomnie, nous avons débattu avec nos confrères jusqu’à en être fâchés (le mot est faible), la profession est divisée.Que nous ayons choisi de livrer/proposer un retrait de livres ou non, nous essayons d’assumer nos choix qui seront lourds de conséquences pour chacun d’entre nous.Aujourd’hui (enfin, ce 17 avril), c’est un nouveau tournant que prennent nos vies de libraires épuisés. La librairie devrait être un des premiers commerces à rouvrir . Nous sommes d’accord, lire est essentiel. Mais à quel prix ? Aurons-nous des masques et du gel ? Pourrons-nous protéger nos clients, mais aussi nous-mêmes et nos proches ? Je vois des lecteurs et des personnalités politiques se réjouir de cette nouvelle que nous devrions même ouvrir avant. Mais quel engouement pour le livre !Comment se fait-il que nos librairies ferment les unes après les autres depuis des dizaines d’années, pourquoi les libraires ne sont-ils pas millionnaires quand chaque français est si désespéré de ne plus y avoir accès ? Pourquoi le gouvernement laisse-t-il la profession s’éteindre alors que nous sommes si indispensables ?En plus de culpabiliser de ne rien proposer à mes clients, je suis fatiguée psychologiquement. Les nerfs lâchent devant cette mauvaise attention alors que toute l’année nous devons soulever des montagnes pour exister.Ministres, sociologues, journalistes, M. Tartempion, je vous attends à la réouverture. Par centaines.À retrouver, en écho à cette tribune, le texte de Sandrine Maliver-Perrin, qui fait un point sur les situations communes de la librairie et des établissements de prêt : Librairie ouverte, bibliothèque fermée ? Des imbéciles et des livres...