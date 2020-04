“S'affranchir d'Amazon... Nous c'est fait !”

Il aura fallu un confinement et le cynisme poussé à son maximum de la part de la direction pour que nous sautions le pas et décidions enfin de fermer définitivement notre boutique Amazon... Mais pourquoi avons-nous décidé, un jour, d'ouvrir une boutique sur cette plateforme inhumaine ?



par la Librairie et Caetera - Librairie des Liserons









Lorsque nous avons démarré la vente de livres en ligne (en 1999), nous n'avions nul besoin d'Amazon, nous vendions sur Chapitre, Galaxidion, Livre-rare-book, Abebooks... Nous parvenions à gagner notre vie.



En 2008, notre activité ne nous permettant plus de dégager un revenu suffisant pour vivre, nous avons repris les marchés, qui, malheureusement, ne rapportaient pas grand-chose non plus... Plusieurs collègues nous ont conseillé de rejoindre Amazon : "On y bosse" disaient-ils... C'est en désespoir de cause que nous y avons ouvert un compte ; il y avait les gosses à nourrir, les emprunts à rembourser...



Eh oui ! "On y bossait" en effet...



Damned ! C'était donc là qu'avaient migré une bonne partie de lectrices et lecteurs et nous y avons retrouvé quelques connaissances ...



Et voilà, la grosse machine avait trouvé la façon d'embarquer un maximum de personnes dans son entreprise d'algorithmisation du monde...



C'est par "facilité" que nous y sommes restés si longtemps... Mais, si ce n'est un apport financier quasi "garanti", nous n'avons trouvé aucune satisfaction à exercer notre métier sur cette plateforme. Notre degré de souffrance n'est, bien entendu, pas comparable à celui des salariés des entrepôts, mais nous nous sommes trouvés noyés au milieu d'une masse des livres à des prix aberrants (le prix d'un même livre peut varier de 1 centime à 1965,37 €), en proie à la "fusion" des offres dénaturant nos descriptions, interdits de communication directe avec nos clients, minutés, évalués, fliqués, incités à être toujours plus compétitifs, infantilisés, mal considérés et menacés de suspension de notre compte à la moindre protestation... Chez Amazon, le client a toujours raison, le "collaborateur" marketplace a donc toujours tort...



Et que dire du malaise éprouvé à l'idée d'être acteurs de cette catastrophique dérive du monde et de notre propre aliénation ?



Et que dire du dépit à l'idée de participer à l'accroissement de la fortune indécente de Jeff Bezos(grosso modo 20% du montant de nos ventes étaient prélevés par Amazon) ?



Nous n'étions pas clients Amazon et l'intention de quitter ce navire était là depuis l'origine. Nous sommes très heureux d'avoir aujourd'hui l'audace de faire ce pas de côté. Même si nous ne savons pas trop où nous allons en nous privant d'un tiers de notre revenu, cette décision nous réjouit... En nous libérant de cette "tyrannie de la commodité" nous allons certainement gagner en inventivité et, en attendant, nous plantons des patates.



Je souris en lisant les messages larmoyants de la direction : le méchant tribunal qui empêche Amazon d'apporter "de l'aide" à ses clients en cette période exceptionnelle, le virus qui affecte notre "communauté"... l'assurance que notre partenariat est apprécié... J'ai récemment relu mon contrat, je n'y ai pas trouvé trace de cet esprit communautaire...



Nous invitons chacun et chacune à s'affranchir de ce mode de consommation et, d'une façon générale, à se demander avant tout achat "des personnes ont-elles été maltraitées pour que, moi, je puisse accéder à ce bien de consommation ?" Cette Éthique minimale réduira rapidement notre impact social et environnemental !



Pour continuer à exercer notre beau métier, nous rejoignons des plateformes indépendantes : Leslibraires.fr, plateforme française dédiée au livre, et nous tentons l'Amérique avec Biblio.com et peut-être l'Espagne avec Uniliber.



Cela s'ajoute à nos boutiques Abebooks (Filiale d'Amazon (eh oui...), mais sur laquelle il n'est pas désagréable de travailler, car elle permet encore, à ce jour, le contact direct entre vendeur et acheteur) et, livre-rare-book (notre lieu de travail préféré !)



livre-rare-book étant le seul site à ne pas prélever de commission sur les ventes, en passant votre commande sur ce site, c'est vous qui bénéficierez d'une remise.



Au plaisir de vous retrouver ici ou là...