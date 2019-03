Une Charte nationale des manifestations littéraires, pour les organisateurs

L'Escale du Livre à Bordeaux, en 2018 (photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)



Charte nationale des manifestations littéraires

Une manifestation littéraire est un projet artistique et culturel

Placer l’auteur, l’autrice et son œuvre au cœur de l’événement.

Définir une programmation fondée sur des choix et des objectifs élaborés en amont.

Imaginer des propositions favorisant la rencontre avec les auteurs, les autrices et les œuvres.

Établir un budget équilibré et réaliste.

Participer au développement de la lecture.

Valoriser la richesse de la création et la diversité éditoriale.

Envisager des croisements avec d’autres disciplines artistiques et culturelles.

Maintenir une réflexion régulière sur la pertinence des objectifs à atteindre.



Une manifestation littéraire s’inscrit dans un écosystème et un territoire

Une manifestation littéraire est un événement artistique et culturel qui participe à la diffusion du livre et favorise la rencontre des publics, sur un territoire, avec les auteurs, les autrices et les œuvres, en associant différents partenaires.Les agences régionales du livre et les conseils généraux, membres de la Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill), harmonisent leur accompagnement et proposent une Charte nationale des manifestations littéraires.Cette Charte est un outil de sensibilisation et un code des bons usages pour les organisateurs et organisatrices de manifestations littéraires.Elle formule des orientations et des objectifs destinés à développer le dynamisme de la vie littéraire sur un territoire et à encourager une démarche professionnelle.Les organisateurs et organisatrices de manifestations, qu’ils soient bénévoles ou professionnels, s’inscrivent dans un écosystème encadré par des lois, des règles et des usages qu’ils se doivent de respecter.En adhérant à cette Charte, ils tendent à en appliquer les grands principes en cohérence avec leur projet artistique et culturel, leur territoire, leurs publics et leurs partenaires.Concevoir une manifestation littéraire, c’est :



Concevoir une manifestation littéraire, c’est :

Prendre en compte la diversité des populations.

Favoriser l’accès de tous.

S’appuyer sur des personnes compétentes réunies au sein d’un comité de pilotage.

Établir des partenariats avec les acteurs locaux, en s’appuyant notamment sur les réseaux de lecture publique.

Associer une ou des librairies, si possible indépendantes ou locales.

Veiller à intégrer la manifestation dans l’offre culturelle existante, à l’échelle locale ou nationale.

Mettre en œuvre des collaborations et une mutualisation des actions.

Concevoir une communication appropriée aux publics visés et propre à favoriser l’élargissement de son audience.



Une manifestation littéraire repose sur l’auteur, l’autrice et son œuvre



Concevoir une manifestation littéraire, c’est :

Privilégier la présence d’auteurs et d’autrices publiés à compte d’éditeur.

Être attentif aux nouveaux modes de création et de diffusion des œuvres.

Préciser en amont aux auteurs et aux autrices leurs conditions d’accueil et de participation.

Les rémunérer pour toute intervention de médiation ou de création.

Prendre en charge leurs frais d’accueil et de déplacement.

Leur garantir une égalité de traitement.

Les accompagner pendant la manifestation.

Veiller à la disponibilité et à la visibilité de leurs ouvrages.

Solliciter des partenaires pour participer à la programmation ou à la médiation.



Une manifestation littéraire respecte la législation et les usages de la profession



Concevoir une manifestation littéraire, c’est :

Respecter le droit d’auteur et les droits culturels.

Faire appliquer la loi relative au prix du livre.

Considérer avec attention les bénévoles qui concourent au bon déroulement de la manifestation.

Observer l’égalité entre les femmes et les hommes.

Rendre accessible la manifestation aux personnes en situation de handicap.

S’inscrire dans une logique de développement durable.

Respecter l’ensemble des législations en vigueur.

Cette charte a été élaborée par les membres de la Fill réunis au sein de sa commission Vie Littéraire : Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté, Livre et lecture en Bretagne, Ciclic, Interbibly, Région Grand Est, AR2L Hauts-de-France, Normandie Livre & Lecture, ALCA Nouvelle-Aquitaine, Occitanie Livre & Lecture, Mobilis, Région Pays de la Loire, ArL Provence-Alpes-Côte d’Azur.En partenariat avec Sofia, SGDL, La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, Relief.