URSSAF : l'insupportable légèreté de l'être

par Isabelle Troin, traductrice









Veuillez ne pas raccrocher...

Erreur de la banque en votre défaveur

Vertigineux sommets de stress

illustration : andreas160578 CC 0

Il a d’abord fallu, à l’aide du code d’activation reçu par courrier, créer un espace personnel sur leur site internet. Problème : les trois quarts des artistes-auteurs que je connais et suis sur les réseaux sociaux n’avaient pas reçu ce code, ou avaient reçu un code qui ne fonctionnait pas, ou avaient reçu le code de quelqu’un d’autre (par exemple, une personne portant un nom vaguement similaire au leur). Le mien avait été envoyé au nom d’un ex-mari dont je suis divorcée depuis 23 ans : en toute logique, il n’a donc jamais trouvé le chemin de ma boîte à lettres.En appelant l’Urssaf Limousin par téléphone pour réclamer que l’erreur soit rectifiée et qu’on m’adresse un nouveau code, j’ai également découvert que j’étais considérée comme déclarant toujours mes revenus artistiques en BNC, alors que je suis passée en Traitements et salaires depuis plusieurs années. J’ai eu de la chance à cette première étape : j’ai fini par réussir à créer mon espace personnel au printemps. Nous sommes aujourd’hui début octobre ; le dépôt des déclarations de revenus 2019 est clôturé depuis le 1er septembre, et un nombre non négligeable de mes collègues n’ont toujours pas reçu le fameux code d’activation ni réussi à rectifier les erreurs de leur dossier.Le dépôt des déclarations de revenus fut justement l’occasion d’un nouveau coup de stress. Théoriquement ouvert le 1er juillet, il comportait un si grand nombre de bugs informatiques que la plupart des artistes-auteurs ont préféré attendre le dernier moment dans l’espoir qu’ils soient réparés entre-temps.Espoir vain : fin août, les trois quarts d’entre nous ne parvenaient toujours pas à entrer les revenus qui n’avaient pas déjà été déclarés par leurs diffuseurs, à rectifier les montants si nécessaire, à télécharger le cas échéant les certificats de précompte qu’on leur réclamait, et surtout à valider leur déclaration une fois arrivés au bout du processus. Quand par miracle la validation réussissait, souvent, le PDF de récapitulation émis ne correspondait pas aux informations qui venaient d’être fournies.Pour ma part, j’ai tout essayé : vider mon cache, changer de navigateur et même me connecter au milieu de la nuit pour éviter tout problème d’encombrement de la ligne. Rien à faire. À bout de nerfs, j’ai fini par joindre l’Urssaf Limousin au téléphone et envoyer une déclaration papier comme cela m’était suggéré. Je me suis alors crue tirée d’affaire jusqu’à l’année prochaine.Naïve que j’étais.Vendredi 2 octobre, je me connecte au site de l’Urssaf qui vient d’émettre les échéanciers avec les montants à régler pour les artistes-auteurs déclarant leurs revenus en BNC. Les autres, ceux qui comme moi les déclarent en Traitements et salaires, ont déjà été précomptés de leurs cotisations sociales par leurs diffuseurs ; en toute logique, ils ne doivent donc rien à l’Urssaf. Pourtant, mon échéancier affiche un montant coquet de 1755 € à régler avant le 15.Panique.Après deux heures de vaines tentatives, j’arrive à joindre l’Urssaf Limousin par téléphone pour demander une explication. Là, un monsieur très poli m’informe que l’un de mes diffuseurs a certes précompté mes cotisations sociales (comme je leur en ai apporté la preuve avec le fameux certificat si difficile à obtenir des diffuseurs puis à télécharger sur leur site), mais qu’il ne les leur a pas reversées.Et que c’est à moi qu’il revient, soit d’apporter la preuve que le diffuseur les a bien payées et qu’ils ont commis une erreur comptable, soit de leur régler ces 1755 € et de me débrouiller ensuite pour les récupérer auprès du diffuseur.À ce stade, précise-t-il, même si le diffuseur est de bonne foi et propose de rectifier directement son oubli auprès de l’Urssaf, ça ne sera plus possible. Je suis donc seule responsable du paiement à l’Urssaf d’une somme qui — je leur en ai apporté la preuve — se trouve en possession de mon diffuseur, et qu’ils refusent de lui demander eux-mêmes. Et si le problème vient d’un cafouillage comptable ? Hé bien, c’est également à moi de le prouver. À la traduction littéraire qui est mon métier de base, me voilà donc sommée d’ajouter les fonctions d’expert-comptable et d’huissier de justice.Et vite, car si je n’ai pas résolu le problème d’ici le 15, les 1755 € indiqués à tort au débit de mon compte passeront en contentieux.La mission de l’Urssaf consiste à recouvrer les cotisations sociales. Apparemment, elle ne consiste pas à les recouvrer auprès des gens qui les lui doivent — en l’occurrence, les diffuseurs, qui ont pourtant eux aussi un compte à l’Urssaf, et vers lesquels il leur serait facile de se tourner. Non : elle consiste à imposer des demandes injustes et irréalistes à ceux qui ont le moins de possibilités d’y répondre.Ceux qui sont déjà écrasés par des dysfonctionnements administratifs ou techniques qui ne font qu’empirer au fil du temps. Les pouvoirs publics laissent les artistes-auteurs se noyer dans la plus parfaite indifférence malgré toutes les belles déclarations d’amour à notre égard dans la presse. Depuis le début de l’année, le niveau de stress d’une profession dont 41 % des membres vivent avec moins que le SMIC atteint des sommets.À titre personnel, bien qu’ayant la chance de gagner correctement ma vie, je souffre d’hypertension et d’un trouble anxieux généralisé : les conséquences de tous ces problèmes sur ma santé physique et mentale sont désastreuses. Qu’attendent les pouvoirs publics pour nous accorder le minimum de considération que nous méritons ? Que nous allions tous en masse manifester devant l’Urssaf-Limousin ? Que nous arrêtions nos métiers les uns après les autres ? Que plusieurs d’entre nous, au pied du mur, mettent fin à leurs jours ?Depuis plusieurs années, nos organisations professionnelles, tenues à bout de bras par des artistes-auteurs bénévoles, avaient tiré la sonnette d’alarme sur une transition qui s’annonçait mal préparée et chaotique. Personne ne les a écoutées. Voilà le résultat.