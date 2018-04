Vivre comme un poète français au XXIe siècle

Aujourd’hui, tout le monde est poète, à cause de l’article 1 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ». Dans l’histoire de la poésie française, jamais autant de poèmes n’ont été écrits. Il y a plus de poètes vivants, que de poètes morts, et chacun pense être « poète », à sa façon. De ce point de vue, la poésie n’a jamais été aussi vivante, en France.



Yohann Legrand, CC BY SA 2.0





« Pro Deo amur et pro Christian poblo et nostro commun salvament », Serment de Strasbourg, 14 février 842.





Au XXIe siècle, tout poète français a une connaissance bien supérieure de la poésie, dans les apparences, à celle qu’ont pu en avoir ses pairs, Joachim du Bellay, François de Malherbe ou Fabre d’Églantine. Autrefois, le poète apparaissait comme un messager des dieux sur Terre, comme la poésie était le langage des dieux… ou des fous. La poésie, elle, est une forme d’aristocratie, et le poète, s’il est digne de ce nom, apparaîtrait comme le dernier aristocrate, c’est ce qu’on pourrait appeler la « noblesse de plume ». Plus jamais, dans la poésie française, il n’y aura de figures tutélaires, qui éclaireront les siècles, mais au fond qu’est-ce qu’être poète français, au XXIe siècle ?

Être poète français, c’est avoir, dans le sang, la foi chrétienne, la langue de ses ancêtres, les dialectes et cette langue française, qui résonnent, par tous les pores, jusque dans son patronyme, et ce qu’il y a de plus grec et de plus latin, dans son esprit. En clair, c’est être un fils de Rome et d’Athènes, à la fois. Dans l’âme du poète, c’est toute l’Histoire de la France, qui respire, tous ces rois, les Mérovingiens, les Carolingiens et les Capétiens, tout ce peuple, l’aristocratie, le clergé et la paysannerie qui ont construit la France, cette fille aînée de l’Église ; et aussi toutes les abbayes, les basiliques, les nécropoles.



Dans ce paysage, le poète peut, à loisir, contempler, des hameaux, des villages, des fleuves. Et les vallées, les montagnes, le ciel de sa patrie, car, où que vous soyez, la poésie, et les poètes, font partie de l’âme du pays.

La France a le plus beau patrimoine poétique dans l’histoire de la poésie universelle, avec la Grèce et la Rome antiques, c’est ce qu’on appelle le génie français. Ce pays a toujours été une terre de poètes, et de poèmes. Tout Français peut lire, dans le texte, cette poésie, qui traverse les siècles, et le XIXe siècle constitue le plus beau joyau de son histoire.



Comme un clerc, le poète français a, dans son cœur, tout ce trésor national, depuis le Moyen-Âge, avec les troubadours, les trouvères, les poètes de la Pléiade, et toute une généalogie, qui constituent le berceau de cette poésie nationale, dont l’épicentre serait, selon toute vraisemblance, le « Cantilène de Sainte Eulalie », écrit à l’abbaye de Saint-Amand. Dans cet horizon poétique, l’alexandrin, et plus encore le sonnet, ont construit cet esprit, et tout cela a donné ses lettres de noblesse à cette poésie française.



C’est tout le miracle de cette langue, sa grammaire, son orthographe, ses dictionnaires. Toute cette construction, classique, se place à mille lieues de la poésie française qui est née depuis la Grande Guerre, et d’une certaine façon, après la loi de séparation des Églises et de l’État.

La poésie française n’a une histoire que celle que lui ont donnée des puissants, depuis 1789. Son histoire est une construction, qui rassemble tout un cortège de noms, hélas ce ne sont pas les saints chrétiens ― comme Dieu est mort, d’après certains. L’État, les marchands du Temple, l’Université, ont le droit de vie ou de mort sur les poètes ; certains poètes seront dans la lumière, d’autres dans l’ombre, car seule une poésie, en particulier, devrait correspondre à des valeurs qui permettraient de guider, paraît-il, le peuple.



Dans la mémoire de ce pays, des poètes apparaissent, d’autres disparaissent, certains, encore, peuvent se fixer dans une postérité, plus ou moins longue.

Le poète, lui, a tour à tour, été un soldat, un roi, un saint, car il a toujours offert ses bons offices, dans l’Histoire de France, au royaume, à un comté, à un évêché. Dans le monde, vulgaire et totalitaire, que les élites au XXIe siècle façonnent à leur goût, le poète souhaite révéler, et cela a toujours été son sacerdoce, la beauté du monde, et élever l’Humanité.



Le poète, lui, donnera toujours à la vie, comme une religion, une certaine grandeur, à travers la vérité, l’amour, et la mort. Il a, dès l’origine, compris que sa mission est extraordinaire, comme il défendra sa langue, celle de ses aïeux, les poètes ― ses frères d’armes ―, et sa patrie. Sa force, ce sont ses racines qui s’ancrent dans les temps les plus anciens. Le poète, lui, a toujours été tourné vers l’avenir… à l’action.



Nicolas Grenier