007 kilos de James Bond, pour une pièce exceptionnelle de 7000 £

crédit Royal Mint









7 kilos d’or, il n’en fallait pas moins pour célébrer la sortie du 25e film racontant les aventures de James Bond, No Time To Die . D’une valeur faciale de 7000 £, il s’agit de la pièce la plus chère en 1100 années d’histoire de la monnaie britannique.C’est aussi le plus imposant modèle jamais frappé, avec ses 185 mm de diamètre, affichant la voiture favorite de l’espion britannique, l’Aston Martin DB5, avec sa plaque d’immatriculation BMT 216 A.Chose amusante, le prix de ce mastodonte n’a pas été dévoilé — on trouve cependant une pièce de 2 kg, affichant une valeur faciale de 2000 £, proposée pour 130.000 £ à la vente. Donc près de 150 k€. Ce qui laisse rêveur quant au montant de la grande sœur de 7 kg.Pour les malheureux qui n’auraient donc pas cette somme à débourser, une autre pièce de 5 £ est également disponible — coût plus modeste de 13 £, toujours à l’effigie de l’Aston Martin DB5, conçue, comme les autres modèles, par Matt Dent et Christian Davies.Quant au 25e film, il s’ouvre par un James Bond retraité, parti en Jamaïque, et qu’un ancien ami de la CIA, Felix Leiter, vient tirer de sa tranquillité. Il lui demande en effet de se lancer dans une mission de sauvetage, pour délivrer un scientifique kidnappé…Sa sortie a été reportée à novembre prochain ont indiqué MGM, Universal et les producteurs, Michael G. Wilson et Barbara Broccoli.