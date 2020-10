10.000 livres de recettes, de l'antiquité à aujourd'hui, en accès libre

Crédit photo : Internet Archive

Si les livres de recettes étaient produits de manière moins industrielle qu’aujourd’hui, de nombreux ouvrages ont offert leur conseil aux gastronomes à travers les siècles. La plateforme Internet Archive s’est fait un devoir de les réunir et s’est associé à UCLA, Berkeley et à la bibliothèque Prelinger pour proposer une collection exceptionnelle Ces œuvres, parfois très anciennes, offrent une véritable plongée dans l’histoire. À travers les époques les livres de cuisine ont été le reflet de la société dans laquelle ils étaient édités. Les pages jaunies emplies de mesure et d’ingrédients se transformant en marqueurs de classe et offrant un point de vue unique sur des identités régionales disparues.Parmi les ouvrages les plus anciens, on retrouve l’œuvre d'Apicius, le plus vieux livre d’Europe et le seul de Rome qui existe aujourd’hui. Sont également présent des volumes datant du moyen âge ou de la renaissance, qui émanaient des palais de noble ou de roi, et donnent un aperçu des gouts de l’époque, mais aussi des conventions sociales et de l’étiquette à respecter.Si vous lisez de la cuisine avant tout pour la cuisine rassurez-vous, les recettes peuvent toujours être suivies. Vous aurez ainsi la possibilité de recréer certaines alchimies perdues, Dieu seul sait pourquoi, comme les bonbons à la choucroute.Attention tout de même à ne pas prendre trop à cœur les conseils domestiques prodigués par certains auteurs. Écrits à des époques où les droits des femmes étaient une notion des plus abstraites, certains ouvrages n’hésitent pas à considérer l’art de la cuisine avant tout comme un devoir de l’épouse envers son mari. De même, certaines images représentant des peuples et des denrées éloignés de l’imaginaire européen peuvent faire grincer des dents.Bonne lecture !Via Open Culture