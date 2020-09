100 films cultes transformés en couvertures de livres vintages 

< >

Dans les années 50, le livre de poche commence à acquérir une certaine respectabilité, notamment grâce à des illustrateurs de talent qui conçoivent des couvertures modernes et engageantes. L’illustrateur Edward Gorey aujourd’hui devenu référence a ainsi publié plus d’une centaine de livres au cours de sa vie, dont beaucoup d’ouvrages obscurs à petit tirage : il laisse derrière lui une œuvre qui ne cesse d’être redécouverte.Créer des couvertures de poches est peu à peu devenu un véritable exercice de style. L’artiste Matt Stevens ne s’y est pas trompé et avec sa série « Good Movies as Old Books » a choisi de cristalliser l’esprit de ses films préférés au sein de designs vintages.Dans ce « projet personnel en cours » Stevens admet ne pas être exhaustif et propose « juste des films que j’aime ». Heureusement pour nous, l’artiste semble avoir des goûts qui parlent à la majorité, on retrouve ainsi beaucoup de couvertures d’œuvres aujourd’hui culte.Tous les genres sont traités même si la science-fiction est mise à l’honneur : on retrouve pêle-mêle Matrix, Alien, Bienvenue à Gattaca… Des films comme Karaté Kid ou Le géant de fer parleront à l’enfant intérieur de beaucoup de monde. Des œuvres plus récentes sont également traitées comme le Chevalier noir de Christopher Nolan, ou Parasite de Bong Joon-ho qui a remporté le César du meilleur film l’année dernière.À noter que certains de ces films comme Fight Club de David Fincher ou Minority Report de Steven Spielberg sont eux-mêmes adaptés de romans.Stevens a rendu ces couvertures disponibles à l’achat sous forme de tirages que vous pouvez retrouver ici