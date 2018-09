20 ans de romans volés, Husky et traîneau, Elysée VRP : le Graal du livre (vol.8)

C’était un dimanche, il fait gris au dehors et sur le pays, mais on s’en moquait, on était dans le train. Avec un petit retard, notre rendez-vous sabbatique s’est changé en douceur dominicale. Grotesque, Ridicule Absurde, Aberrant, Loufoque, le GRAAL c'est un rire qui plane sur l'édition. Et pour nous envoyer vos trouvailles, contact@actualitte.com !





Quatre oeuvres et un enterrement

Vingt années de travail, repréentant quatre œuvres dont la littérature impatiente attendait la venue au monde, tout cela perdu en l’espace de quelques instants… Une auteure a en effet été cambriolée, dans une agression au couteau, à son domicile de Gourbeyre (Guadeloupe).

L’ordinateur fut par la suite revendu pour quelques dizaines d’euros, emportant au loin, et vers un formatage quasi assuré, le produit de ces années de labeur. Le coupable, jugé, a écopé de huit mois de prison — la victime n’a rien réclamé de dommages-intérêts, estimant qu’elle avait perdu l’œuvre d’une vie.

Ne pas se “musher” avec le coude



Créature généralement élevée pour devenir un chien d’attelage, le Huksky est originaire de Sibérie, et en effet, il est particulièrement adorable. Trouvé dans la rentrée littéraire, et envoyée par une lectrice facétieuse, ce cliché, tiré d'un ouvrage dont on ne dévoilera pas le nom, a laissé notre lectrice penaude.

« Ce n’est pas tant le pluriel anglicisant en -ies, au lieu de -ys tout simplement que je déplore que la maladresse de cette formulation. Elle semble ici adjectivale et inclurait alors cette dame à la meute ainsi formée. Ce serait bien, je pense, que vous rappeliez dans votre revue qu’il ne faut pas confondre la race de chien Husky, tendre et courageuse, avec une hypothétique tribu indienne. »

Genre, les Huskys mots, par exemple ?

Ici la Présidence de la République, rayon mug...



On le sait, la France a besoin de fonds, et l’Élysée se penche résolument sur la question. Il est en effet possible de précommander différents objets brandés aux couleurs de la République — 7000 produits dérivés, avec plus de 350.000 € de recette en 3 jours. Le produit des ventes servira à financer des travaux prévus en ces lieux…

Or, il existe de la papeterie, avec crayons de couleur, stylos BIC, carte postale, portrait du président et même un livret Élysée —Le Palais des Français. Une impression Made In France (à Maisons-Alfort) qui fera rougir de honte tous ceux qui impriment dans le reste du monde.

« Les lieux que vous allez découvrir à travers ce livret inédit de 92 pages ont trois cents ans. L’Élysée est lié aux soubresauts de l’histoire de France, de la monarchie des rois Bourbons à la Ve République et ses Présidents. Il est également connu pour être la vitrine du savoir-faire français. »

À retrouver ici, torse bombé, cheveux au vent et larme à l’œil (si l’on est patriote, uniquement).