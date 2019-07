2069, quinze auteurs de SF envoient l'humanité dans les étoiles

NASA, CC BY 2.0 NASA, CC BY 2.0

Le cinquantenaire des premiers pas de l’Homme sur la Lune, célébré cette année, a poussé nos confrères à titiller les écrivains de SF du moment : Alain Damasio, Enki Bilal, ou encore Philippe Curval et Jacques Barbéri (en somme une belle partie des auteurs de La Volte), se sont prêtés au jeu, français ou étrangers, tous se sont aventurés dans l’avenir.Alors qu’Apollo 11, la mission spatiale destinée à conquérir la Lune aboutissait le 20 juillet 1969, ces quinze auteurs partent à la recherche de l’humanité, dans cinquante ans. À l'heure où l'armée française demande aux futurologues et écrivains de SF d'innover , l'exercice ne manque pas d'intérêt.Textes de fiction, ou analyse plus méticuleuse — comme l’entretien avec Damasio, à retrouver en vidéo ci-dessous — autant de raisons de se demander comment vivre aujourd’hui, pour survivre demain.À retrouver sur le Huffington Post