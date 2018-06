3 livres de science-fiction dans la bibliothèque idéale de Neil Gaiman

Neil Gaiman, auteur protéiforme de comics, de romans en tout genre et d'ouvrages de jeunesse est aussi un lecteur avide. Il est à l’origine du roman graphique hors du commun, Sandman, dont l’univers sombre et mélancolique a propulsé l'auteur sur le devant de la scène. L’auteur révèle ses trois romans de science-fiction culte pour enfin comprendre d'où lui vient toute cette inspiration.

Il cite dans un premier temps Neuromancien, primo roman de William Gibson et premier tome de la trilogie Sprawl , publié pour la première fois 1984. On y suit Case, un jeune hacker à la dérive, embauché par un mystérieux employeur pour une mission contre une intelligence artificielle puissante. Monument de la littérature cyberpunk, ce roman a influencé de nombreuses références du genre, telles que la série de films Matrix ou le manga Ghost in the Shell. Le roman a d’ailleurs remporté les trois grands prix de la littérature de science-fiction, le Nebula, le Philip K Dick et le Hugo Award. L’auteur ajoute pour la BBC : « C’était le premier roman de Bill Gibson. Il est devenu un auteur bien plus accompli depuis, il a continué à faire des choses absolument géniales, mais Neuromancien a créé une sorte de modèle. C’était le premier grand roman cyberpunk. C’était aussi la première fois que j’avais l’impression de comprendre le futur qui était décrit. Et même terriblement datés par certains aspects, d'autres restent encore très actuels. Il y a un moment dans le premier chapitre où un personnage vole 3MB de RAM. Et soyons honnête, qu’est que vous pouvez faire avec 3MB de RAM ? Ça ne représente même pas une chanson complète! Mais à l’époque, ça paraissait inimaginable. »



Viens ensuite La main gauche de la nuit d’Ursula K Le Guin qui remonte le temps de quelques années. Publié pour la première fois en 1969, le roman qui fait partie de son Cycle de l’Ekumen lui a valu un succès international. L’auteur est décédée au début de l’année 2018 à l’âge de 88 ans. La main gauche de la nuit a également été récompensée par les prix Nebula et Hugo et reste considéré comme un classique de la science-fiction.



Pour Gaiman, « c’est une gigantesque expérience de réflexion et une sacrée bonne lecture autour du genre. Un représentant venant d’une planète semblable à la terre part dans un monde où les êtres humains sont tous du même genre, sauf pour quelques jours chaque mois, durant lesquels ils deviennent genrés et leur partenaire adopte l'autre genre. Cela permet ainsi d’avoir un roi enceinte. Je me rappelle l’avoir lu lorsque j’avais 10 ou 11 ans et ça a complètement changé ma manière de penser. »





Enfin, Gaiman partage avec Ursula K Le Guin ses goûts en matière de lecture, puisqu’ils sont tous les deux fans de L’Ombre du bourreau de son ami et héros Gene Wolf. Le roman est le premier tome de la pentalogie intitulée le Livre du second soleil de Teur publié pour la première fois en 1980. C’est une nouvelle fois un roman d’anticipation, où la terre est vieille et le soleil mourant. Gaiman rencontra l’auteur de science-fiction et de fantasy à 22 ans en tant que jeune journaliste.



« Gene Wolfe vient d’avoir 87 ans. C’est l’un des auteurs de science-fiction les plus brillants. C’est une fantaisie qui se déroule dans un futur lointain à propos d’un bourreau qui se révèle également être une figure christique, pour finalement devenir Empereur du monde. C’est si loin dans le futur que notre époque est le mythe lointain le plus ancien, et nous réalisons que ces immenses tours creuses dans lesquels vivent les gens sont des vaisseaux spatiaux désaffectés. Ça se passe à la fin de tout, le soleil est mourant, tout est agonisant, et c’est splendide. »



Neuromancien (Intégrale) - William Gibson, traduit par Jean Bonnefoy - J'ai Lu SF - 9782290006191 - 29,50 €

La Main gauche de la nuit - Ursula Le Guin, traduit par Jean Bailhache - J'ai Lu SF - 9782253113164 - 7,70 €

L'Ombre du bourreau - Gene Wolfe, traduit par William Desmond - Denoël - 9782207256343 (Indisponible) - 33,45 €