40 livres à lire et relire : la liste de lecture de Patti Smith

Chanteuse, musicienne, poétesse et auteure de deux ouvrages biographiques très remarqués, Patti Smith a travaillé son écriture pendant des années. Et cela passe aussi par la lecture : une chance, elle ne rechigne pas devant l'exercice de la liste de lecture. Patti a ainsi confié les titres de ses 40 livres à lire avant tout les autres en 2008, avant de monter sur scène à Melbourne...

Patti Smith en 2014 (Blondinrikard Fröberg, CC BY 2.0)

Le Maître et Marguerite de Mikhaïl BoulgakovLe Voyage en Orient de Hermann HesseLe Jeu des perles de verre de Hermann HesseAu cœur des ténèbres de Joseph ConradMoby Dick de Herman MelvilleBilly Budd, marin de Herman MelvilleLes Chants d'Innocence de William BlakeLes Garçons sauvages de William BurroughsHowl d'Allen GinsbergUne Saison en enfer d'Arthur RimbaudLes Illuminations d'Arthur RimbaudWittgenstein's Poker de David Edmonds et John EidinowVillette de Charlotte BrontëDésert Dévorant de Brion GysinLe Livre de Caïn d'Alexander TrocchiCoriolan de William ShakespeareLe Prince heureux et autres contes d'Oscar WildeUn thé au Sahara de Paul BowlesAgainst Interpretation de Susan SontagThe Oblivion Seekers d'Isabelle EberhardtLes femmes du Caire de Gérard de NervalAu‑dessous du volcan de Malcolm LowryLes Âmes mortes de Nicolas GogolLe Livre de l'inquiétude de Fernando PessoaLa Mort de Virgile de Hermann BrochDressez haut la poutre maîtresse, charpentiers de J.D. SalingerFranny et Zooey de J.D. SalingerLa Lettre écarlate de Nathaniel HawthorneLa Grande Beuverie de René DaumalUn amour de Swann de Marcel ProustLa Mort heureuse d'Albert CamusLe premier homme d'Albert CamusLes Vagues de Virginia WoolfBig Sur de Jack KerouacTout H.P. LovecraftTout W.G. SebaldJournal du voleur et tout ce qu'a écrit Jean GenetParis, capitale du XIXe siècle. Le livre des passages ou tout ce qu'a écrit Walter BenjaminPoète à New York de Federico García LorcaL'Honneur perdu de Katharina Blum de Heinrich BöllL'Ivrogne dans la brousse d'Amos TutuolaNeige ou tout ce qu'a écrit Anna KavanLa Divine Proportion de H.E. HuntleyNadja d'André BretonSi vous cherchez d'autres conseils de lecture, David Bowie a également proposé sa liste des 100 livres incontournables à lire dans sa vie...via Open Culture