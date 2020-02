5000 articles scientifiques sur le coronavirus, gratuits et piratés

(photo d'illustration, Pan American Health Organization PAHO, CC BY-ND 2.0)

L'épidémie de coronavirus a lancé une véritable course contre la montre : s'il s'agit avant tout d'enrayer la propagation, la recherche d'un vaccin ou d'un remède efficace occupe nuit et jour les chercheurs. On compterait à ce jour près de 500 morts, un taux de mortalité qui serait en diminution, avec 24.000 personnes contaminées en Chine – et quelque 200 autres cas hors du territoire, à travers une vingtaine de pays.Dans ce contexte, l'accès aux résultats de la recherche et le partage d'informations sont impératifs. Même les éditeurs commerciaux l'ont compris : Elsevier et Wiley , notamment, ont annoncé l'ouverture des accès à leurs articles sur le sujet.Mais, pour un groupe d'archivistes, il faut aller plus loin : l'urgence que représente le coronavirus les a poussés à mettre en ligne une documentation comprenant 5000 articles consacrés au coronavirus, ou à des éléments qui s'y rapportent. Les articles ont été publiés entre 1968 et 2020, et proviennent de la célèbre plateforme Sci-Hub, honnie des éditeurs, car proposant en accès libre tous les contenus payants et sous droits.« C'est illégal, mais c'est un impératif moral », souligne un utilisateur de Reddit qui a participé à la mise en œuvre du projet. « Ces articles ont toujours été écrits pour être partagés au plus grand nombre. Peu importe la manière dont on considère la question, les accès payants à la recherche sont immoraux, et sont à la source de la tragédie actuelle », assure-t-il.Pour les archivistes à l'origine de l'initiative, le positionnement des éditeurs commerciaux ces dernières semaines, avec les annonces d'accès ouvert, est discutable : « Il faut se poser la question : qu'aurions-nous pu faire si cela avait été fait auparavant ? », indique l'utilisateur shrine à Vice L'archive complète est accessible à cette adresse via Sound of Science