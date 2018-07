6020 pièces, pas de jacuzzi : bienvenue dans Poudlard, version Lego

C'est plutôt étrange, mais Lego n'a jamais commercialisé de réplique en briques de plastique du château de Poudlard, lequel abrite l'école où s'inscrit un certain Harry Potter, élu de son état. Ce serait désormais chose faite le 1er septembre 2018, avec une énorme boite contenant plus de 6000 pièces et de très nombreux détails.





En réalité, Lego avait déjà proposé une première version de Poudlard, mais ridicule, en comparaison de celle prévue pour le 1er septembre : on y trouvait alors 1300 pièces et quelques, seulement... Cette fois, ce sont plus de 6000 pièces et de nombreux personnages que les plus passionnés pourront retrouver dans ce coffret massif, à 420 €.

« Il comprend de nombreux points clés de la série Harry Potter, et tu pourras découvrir des tours, des tourelles, des chambres, des salles de classe, des créatures, le saule cogneur et la cabane de Hagrid, ainsi que de nombreuses autres caractéristiques emblématiques. Et avec 4 figurines, 27 micro-figurines comprenant des étudiants, des professeurs et des statues, plus 5 Détraqueurs, cet ensemble de construction avancé est le cadeau Harry Potter parfait », indique Lego sur son site.

Attention, en effet : au risque d'en décevoir certains, le château de Poudlard n'est pas à l'échelle d'une figurine Lego lambda : il mesure un peu plus 58 cm de haut, pour 69 cm de large et 43 cm de profondeur, mais il est impossible d'y faire évoluer des figurines de taille normale, raison pour laquelle le fabricant propose des « micro-figurines », dont les visages sont assez bizarres...

Toutefois, niveau détails et fan service, les résultats sont là...