70 000 £ pour une erreur sur la couverture d'un tome d'Harry Potter

La maison de vente aux enchères Bonhams Auction House, dans l'ouest londonien, a vendu un exemplaire du premier tome de la saga Harry Potter, Harry Potter and the Philosopher's Stone, dans l'édition de la maison britannique Bloomsbury. Par n'importe quel tirage, cependant : l'exemplaire fait partie des 500 premiers à avoir été imprimés au Royaume-Uni.En soi, cette particularité fait déjà monter la cote, mais d'autres détails viennent renforcer la rareté de cette édition, et non des moindres : le titre du roman, Harry Potter and the Philosopher's Stone, est mal orthographié sur la quatrième de couverture du livre, et devient ainsi Harry Potter and the Philospher's Stone...Dans les pages du livre, d'autres petites erreurs ayant passées les relectures : dans la description des fournitures scolaires de Harry, la ligne « Une baguette » est présente à deux reprises. On retrouve aussi le prénom de l'auteure, Joanne, au début de l'ouvrage, précision qui sera ensuite retirée.L'exemplaire du livre, estimé entre 40.000 et 60.000 £, est finalement parti pour 68.800 £ lors des enchères, soit 80.000 € tout de même.L'exemplaire a auparavant appartenu à deux organismes de charité, ce qui avait permis de récolter des fonds et à J.K. Rowling d'y ajouter sa signature et un petit mot. Ce qui a bien sûr encore fait monter sa valeur...via Daily Mail