99 souhaits, autant d'étoiles filantes pour cette année et les autres

Je te souhaite des cœurs qui frère et sœurJe te souhaite d’essayer et si ça marche pas tant pisJe te souhaite des festins de trois fois rienJe te souhaite quelqu’un qui t’attendeJe te souhaite de parler animalJe te souhaite d’entendre des voix qui se sont tuesIls sont 99 — un tous les trois jours en se reposant de temps à autre — des vœux faits d’une écriture simple. « Ces souhaits sont nés en route, au bord des falaises, sont écrits dans la rue, recopiés sur les pavés, sur les vitrines, sont lus les yeux dans les yeux aux passants, sont typographiés, postés, exposés, ils sont postés au fur et à mesure comme autant de sentinelles guettant le manuscrit final », explique leur collectrice, Mélanie Leblanc.Auteur de poèmes et traductrice, elle fait glisser de l’espace ces étoiles filantes par translation. Elle on se retrouve avec, en main cet objet composé de feuillets dont l’ordre même ne demande qu’à être bouleversé et recomposé pour produire son propre recueil de vœux.« Les mots clairs, joueurs, magiques déplacent le regard sur la face lumineuse du quotidien », assure la maison Les Venterniers — qui se présente comme littéraire et artisanale. « Une écriture légère, mais pas innocente, dans le sillon des poètes populaires, quelque part entre Prévert et Albertin Sarrazin. »Une œuvre que l’on aime pour son originalité et que l’on découvre avec une impatience étonnée, qui répond aux mots de Mélanie Leblanc, à propos de son livre : « C’est d’abord ce que je me suis souhaité à moi-même. »Mélanie Leblanc – Des étoiles filantes – Venterniers – 9791092752434 – 14 €