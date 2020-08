À Aubusson, un Bilbo géant apparaîtra sur une tapisserie

Crédit photo : Cité internationale de la tapisserie d'Aubusson

La Cité internationale de la tapisserie a signé une convention avec le Tolkien Estate pour la production en quatre ans à Aubusson d’une série exclusive de treize tapisseries et un tapis, tissés à partir de l’œuvre graphique originale de J. R. R. Tolkien. Dans le cadre de cette opération intitulée « Aubusson tisse Tolkien », une solution de financement participatif était lancée en février dernier sur la plateforme Kickstarter, pour la réalisation de deux de ces œuvres.Après bien des épreuves, dont le confinement qui l’aura mis en retard, la tapisserie Bilbo woke up with the early sun in his eyes va finalement être dévoilée ce vendredi 4 septembre dans l’amphithéâtre de la Cité de la tapisserie à Aubusson. Et sous conditions drastiques.Avec ses impressionnants 8 m2, l’œuvre est une adaptation d’une aquarelle du Hobbit datant de 1937. Elle représente Bilbo émergeant du sommeil à côté d’un aigle gigantesque dans la lumière du matin.Avec huit tissages réalisés par les ateliers et manufactures d’Aubusson-Felletin, plus de la moitié des tapisseries prévues ont vu le jour. Quatre de ces adaptations ont été exposées dans la grande exposition que la Bibliothèque nationale de France consacrait à Tolkien jusqu’au 16 février dernier. Le prochain projet intitulé Conversation with Smaug clôturera l’opération et tout le monde sera alors libéré du métier à tisser à l’automne 2021.