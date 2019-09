À Bayeux, une tapisserie Game of Thrones de 87 mètres de long

Des liens tissés avec la tapisserie de Bayeux

Des retombées importantes pour le tourisme

Des histoires de pouvoirs, de guerres, de familles où les rivalités déchirent les liens entre les individus : le récit de l'accession de Guillaume le Conquérant au trône d'Angleterre et l'histoire de la saga Game of Thrones partagent plusieurs points communs. Ils auront désormais tous deux une tapisserie pour raconter et illustrer leurs plus hauts faits.L'office de tourisme irlandais Tourism Ireland, en collaboration avec HBO et les Musées nationaux d'Irlande du Nord, a en effet fait réaliser une gigantesque tapisserie de 87 mètres de long pour raconter les événements de la saga, en référence à l'illustre tapisserie de Bayeux. L'oeuvre vient d'ailleurs de rejoindre la ville, où elle sera visible jusqu'à la fin du mois de décembre 2019.« Le projet est né en 2017, pensé comme un moyen de promouvoir la série Game of Thrones et les lieux d'Irlande du Nord qui ont été utilisés au cours du tournage, tout en valorisant les compétences artisanales traditionnelles », nous explique Valérie Wilson, conservatrice des costumes et textiles aux Musées nationaux d'Irlande du Nord. « En effet, l'Irlande du Nord peut faire état d'une longue tradition en matière de tissage et de broderie du lin. »Une quarantaine de personnes ont été impliquées dans la réalisation de cette tapisserie. « Une équipe de 6 dessinateurs a représenté les différentes scènes, à l'aide d'ordinateurs, qui ont été approuvées par HBO et les scénaristes de la série avant qu'une autre équipe de 8 personnes ne réalise le tissage entièrement à la main », poursuit Valérie Wilson. « Ils ont utilisé de la laine moderne, bien sûr, mais ont pris soin d'utiliser des techniques ancestrales et un métier Jacquard. »Enfin, les Musées nationaux d'Irlande du Nord ont réuni 30 volontaires, âgées de 20 à 80 ans, pour réaliser les broderies elles-mêmes. Environ 500 éléments ont été ajoutés à la tapisserie : le célèbre point de Bayeux n'a pas été utilisé, mais différentes techniques de broderie ont été mises en oeuvre. Au total, 4 semaines de tissage, 1500 heures de broderie et, au bout du compte, 16 semaines de travail pour couvrir les 8 saisons de la série.La fameuse fresque brodée exposée à Bayeux n'est pas qu'une lointaine cousine de cette tapisserie Game of Thrones : elle est son inspiration première. Bien entendu, les deux oeuvres partagent des thèmes communs, comme la trahison, le combat pour le pouvoir, la légitimité de tel ou tel héritier, mais la tapisserie de Bayeux a été un véritable modèle.« Les dessinateurs derrière la tapisserie Game of Thrones ont disséminé des références à la tapisserie de Bayeux, comme la manière dont l'histoire est racontée et dont on la lit, de manière linéaire, en marchant le long de la tapisserie. Ils ont aussi utilisé des motifs proches, comme les cheveux qui trébuchent, par exemple, ou des motifs héraldiques. L'organisation de la tapisserie, elle aussi, avec cette large bande centrale entourée de deux bandes plus petites, en haut et en bas », détaille Valérie Wilson.Cette bande inférieure, dans la tapisserie de Bayeux, présente des personnages annexes à l'histoire principale : il peut s'agir de soldats, de paysans, ou encore d'animaux mythiques et de figures humoristiques. Cet espace apparait aussi dans la tapisserie Game of Thrones, avec des références bien précises qui réjouiront les fans de la série et des livres - certains membres de la distribution de la série se sont plus à s'y reconnaitre, mais George R.R. Martin n'a pas encore vu l'ensemble...La saison 7 de la série a d'ailleurs été réalisée au cours de la diffusion de cette dernière, ce qui n'a pas facilité la tâche de l'équipe investie dans les broderies... Depuis la fin de la saison 8 et de la série, c'est la première fois que la tapisserie présentant l'intégralité de la série est exposée au public, à Bayeux.La tapisserie Game of Thrones n'est pas la seule réalisation monumentale que Tourism Ireland et HBO ont créée : ce projet remonte à 2017, et a été suivi par des vitraux et des « Doors of Thrones », qui mettent eux aussi en avant des techniques artisanales irlandaises.L'attention portée par l'office de tourisme pour la série s'explique par l'engouement pour la série et ses lieux de tournage. « L'Irlande du Nord est un pays qui a accueilli énormément de lieux de tournage sur le Royaume des 7 couronnes, et deux studios, les Titanic Studios de Belfast et les Linen Mill Studios de Banbridge, ont abrité des tournages d'intérieur », détaille Séverine Lecart, directrice marketing du Tourisme Irlandais.Pour les touristes et les fans de Game of Thrones, l'Irlande du Nord est un immanquable : l'office de tourisme dénombre environ 25 sites de tournages et autres expériences autour de la série tirée des livres de G.R.R. Martin, avec visites guidées et autres banquets médiévaux. Les sites de tournage en extérieur sont répartis un peu partout dans le pays, sur la côte, à Belfast et autour de la ville.L'effet Game of Thrones reste impressionnant pour la série : en 2016, seules 120.000 personnes s'étaient déplacées pour parcourir le pays sur les traces de Jon Snow, contre 350.000 visiteurs du monde entier en 2018. L'apport à l'économie locale, lui, est estimé à quelque 50 millions £, soit 60 millions €...D'autres livres et sagas cinématographiques ont eu des effets comparables, comme Harry Potter, à Londres ou en Écosse, ou Le Seigneur des Anneaux, en Nouvelle-Zélande. HBO profitera aussi de l'effet touristique, puisque la chaine ouvrira un Game of Thrones Studio Tour en Irlande, peut-être en 2020.« Nous espérons que, dans 800 ans, comme la tapisserie de Bayeux, cette tapisserie sera encore vue et admirée », s'amuse Séverine Lecart. Et les visiteurs de se demander où sont passés les dragons...Exposée à Belfast depuis 2 ans, à l'Ulster Museum, vue par 200.000 personnes environ, la tapisserie Game of Thrones a aussi permis d'attirer un public plus jeune au sein du musée. Elle sera donc exposée jusqu'à la fin décembre 2019 à Bayeux, avant de repartir pour l'Irlande du Nord et, peut-être, ensuite, vers d'autres royaumes...Photos : ActuaLitté, CC BY SA 2.0Exposition du 1" septembre au 31 décembre 2019, Hotel du Doyen , BayeuxEntrée libre et gratuite, du mercredi au dimanche, de 11h à 18h.