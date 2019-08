À Dijon, la faculté de sciences propose d'échanger un livre contre une plante

(photo d'illustration, Delphine Besson, CC BY 2.0)

Concierge du bâtiment des sciences de l'université de Bourgogne, à Dijon, Pierre-Yves Careme gère une bibliothèque participative installée dans le hall de ce même bâtiment. Un lieu d'échanges et de partages, ouvert toute l'année, semblable aux boîtes à lire que l'on trouve désormais un peu partout en France et dans le monde.À l'occasion de la rentrée, et pour faire connaitre et remplir la bibliothèque participative, Pierre-Yves Careme organise, les 10 et 11 septembre prochains, un échange de plantes contre des livres. « Je gère aussi les plantes de l'université, et certaines ont fait pas mal de rejets : j'en ai fait des boutures, qui deviennent autant de plantes à échanger », nous explique-t-il.« Cela permet aussi aux étudiants de récupérer des plantes, pour un peu égayer une chambre », ajoute-t-il. Une cinquantaine de boutures seront disponibles, proposées dans un gobelet rempli d'eau et prêtes à être plantées.En échange d'au moins un livre, il sera possible de retirer l'une des boutures : « Les étudiants pourront ainsi déposer les livres qui ne leur sont plus utiles. Cela dit, la bibliothèque participative propose toute sorte d'ouvrages, mais aussi des CD, par exemple », précise Pierre-Yves Careme.L'opération est ouverte à tous, tout comme la bibliothèque participative du bâtiment des sciences, ouverte tous les jours, « même le samedi ».L'opération inverse pourra aussi être envisagée, les 10 et 11 septembre : « Les gens peuvent venir avec une plante, pour récupérer un livre, mais cela est plus rare », constate l'organisateur, qui s'attend, comme l'année précédente, à ce que toutes les boutures trouvent preneur.Pour participer à l'opération, rendez-vous les 10 et 11 septembre prochains à la faculté des sciences, 6 boulevard Gabriel à Dijon.