À l'approche de l'ultime saison de Game of Thrones, Oreo se mêle à la fête

Toutefois, pas de gâchis, les gâteaux sont des créations d’images 3D.

Pour fêter le lancement de l’ultime saison de la saga de George R.R. Martin, HBO et Nabisco ont décidé de créer un produit dérivé d’un nouveau genre. Outre les emballages exclusifs Game of Thrones des paquets, les biscuits Oreo portent aussi le blason des trois maisons emblématiques qui luttent pour le trône de fer : le dragon de la maison Targaryen, le lion de la maison Lannister, le loup des Stark et enfin un quatrième biscuit qui représente le visage du Roi de la Nuit.Les biscuits sont d’ores et déjà commercialisés par Mondelez International, propriétaire de la marque Oreo, aux États-Unis. Selon Animated Times , le prix d’un paquet s’élèverait à 20 $.Amazon s’est bien sûr rué sur l’occasion, mais les gâteaux ne sont disponibles uniquement qu'aux membres Amazon Prime.Oreo et Game of Thrones, une association inédite qui en étonnera plus d’un. Et pourtant, leur collaboration ne s’arrête pas là. Le Studio Elastic a récemment recréé le générique de la série culte, et ce, avec pas moins de 2.750 gâteaux Oreo. Voyez plutôt :