À Paris, des bancs de poèmes, avec Colette et Cocteau 

“Matérialiser l'amitié entre la France et le Québec”





“Un lieu de génie”





Palais royal est situé non loin du ministère de la Culture : gageons que l'initiative donnera matière à réflexion sur le devenir des auteurs et artistes...

Colette et Jean Cocteau ont tous deux résidé au domaine national du Palais-Royal. Colette, après avoir passé deux ans au n° 9 de la rue de Beaujolais, s’en alla pour mieux y revenir en 1938, et y passer ainsi le reste de sa vie. Jean Cocteau s’installa au voisinage en 1941, trois ans après le retour de Colette, et résida vingt-deux ans dans son appartement du 36 rue de Montpensier.Afin d’honorer leur mémoire, le Centre des monuments nationaux a mis en place un « Jardin des belles lettres » constitué de dix-huit Bancs-Poèmes « Dentelles d’Éternité » du sculpteur Michel Goulet, toujours avec la complicité de François Massut. L’artiste québécois avait réalisé les causeuses poétiques « Les Confidents » précédemment installées.Ces Bancs-Poèmes présentent sur leurs dossiers des extraits et citations, de Colette et Jean Cocteau au recto, et d’autres poètes et poétesses du XVIIIe au XXIe siècle au verso. Ils sont installés dans les allées cernant le jardin du Palais-Royal, renommées à cette occasion. L’allée adjacente à la galerie de Montpensier porte désormais le nom d’Allée Cocteau, tandis que, de l’autre côté, l’allée attenante à la galerie de Valois a été nommée l’Allée Colette.La Machine à écrire, la Difficulté d’être ou encore Clair Obscur de Jean Cocteau, mais aussi Le Toutounier, Paris de ma fenêtre, et Paris terrestre de Colette, sont quelques-unes des œuvres réalisées par les deux artistes lorsqu’ils résidaient tout deux au domaine du Palais Royal.« Tous les passants du Palais Royal se souviendront maintenant de ces deux grands. En espérant que cela leur donnera aussi envie de parcourir leurs livres » affirme le président de la CMN, Philippe Bélaval.Michel Goulet est un sculpteur né en 1944 à Montréal. Il est considéré, tant dans le milieu culturel québécois que canadien, comme l'une des figures marquantes de sa génération en sculpture. Plusieurs de ses oeuvres se retrouvent dans d'importantes collections publiques et privées. Le musée d'art contemporain de Montréal lui a consacré en 2004 une grande exposition rétrospective.Ce n'est pas la première fois que l'artiste québécois collabore avec François Massut, fondateur du collectif Poésie is not Dead . Déjà en 2016, ils avaient tous deux travaillé pour les Chaises-Poèmes « Les confidents ». Une première entreprise qui honorait une coopération française québécoise.Lieux de rencontre, de partages, d'échanges, ces causeuses portent sur leur dossier un fragment poétique avec le nom de son poète. Les citations de 20 poètes modernes et contemporains francophones et étrangers sont enregistrés et, grâce à un dispositif de capteurs solaires innovants, chaque personne qui prend place sur une chaise-poème peut écouter les vers enregistrés en branchant ses écouteurs sur le boîtier central.Pour Madame Line Beauchamp, déléguée générale du Québec, ces nouveaux bancs poèmes s'inscrivent en continuité avec cette première collaboration. Les bancs poèmes « matérialisent une nouvelle fois l'amitié entre la France et le Québec » affirme-t-elle, avant d'ajouter « je parlerais même de fraternité ».L'introduction de poèmes dans l'espace public est une « invitation au rêve et à l'amour, dans ce monde qui en a bien besoin », déclare Philippe Bélaval. « Nous sommes tous réunis par l'amour de la poésie et l'admiration que nous avons pour ces deux grands disparus. »Les bancs poèmes, fabriqués par une entreprise parisienne, prolongent la mémoire des deux illustres, et leur action bienveillante sur le patrimoine littéraire et ce, dans un lieu magique, hors du temps.« Ces oeuvres font partie du lieu, de son histoire, comme s'ils avaient toujours été là » reprend le président de la CMN. « Le Palais royal est un lieu de génie, parce que des génies l'ont habité et l'ont marqué, tous les génies nous laissent ici un peu de leur âme. Colette et Cocteau ont imprégné ce lieu, ils l'ont transformé, mais plus encore, ils l'ont aimé. »