À Santiago, au Chili, le Bibliometro permet d'emprunter des livres sur le quai

À Santiago, capitale du Chili, les voyageurs qui empruntent le métro ont la possibilité, depuis 1996, d'emprunter des ouvrages numériques ou imprimés grâce au Bibliometro, un service mis en place par la municipalité. Codes à flasher avec son smartphone ou distributeurs automatiques de livres, l'offre aurait permis de prêter plus de 5 millions d'ouvrages en 20 années d'existence.

Le Bibliometro, dans le métro de Santiago (via Twitter

¿Libros? ¿En máquinas dispensadoras? Es la nueva era de @Bibliometro. Las máquinas de autopréstamo son únicas en Latinoamérica. Conócelas y úsalas en Inés de Suárez, Ñuñoa y Cerrillos de #L6 pic.twitter.com/Ttj5jHDxwP — Metro de Santiago (@metrodesantiago) 7 février 2018



Decían que a las personas no les gustaba leer... Este es el @Bibliometro digital de la estación Ñuñoa. Decían... pic.twitter.com/4pjA07GpyA — Metro de Santiago (@metrodesantiago) 7 février 2018

Santiago se félicite du succès de son Bibliometro, qui vient de se voir étendu à 3 nouveaux points d'emprunt, qui s'ajoutent au 20 déjà existants, rapporte The Santiago Times . Depuis sa création en 1996, le service Bibliometro aurait permis à plus de 55.000 usagers d'emprunter 5 millions d'ouvrages. Pour ce faire, rien de plus simple : scanner pour les versions numériques, smartphones et tablettes, tandis que les versions imprimées sont proposées dans des distributeurs automatiques...Les distributeurs contiennent 160 livres, soit 10 exemplaires pour chacun des 16 titres disponibles. Pour les emprunter, il est nécessaire d'être inscrit au service : 7 emprunts sont alors possibles, pour 14 jours renouvelable une fois.Avec 300.000 emprunts en 2017, le service Bibliometro se place directement en 1ère position des bibliothèques les plus fréquentées du pays, devant... celle de Santiago. Le service mis en place il y a 20 ans par la Direction des Bibliothèques, Archives et Musées du Chili n'a rien perdu de son attrait, pour les habitants et usagers du métro.