A Séoul, trois arbres de Noël composés de 14 000 livres ont poussé

En Corée du Sud, une bibliothèque de Séoul vient de faire sensation. En revisitant le classique arbre de Nouyel fait avec des livres, elle a certainement battu un record d’attention. Plus de 50.000 livres ont été utilisés pour illuminer le centre commercial COEX. Et quatre immenses tours de livres ont surgi de terre.







Située à l’intérieur même du mall, la Starfield Library – du nom de la chaîne de centres commerciaux – s’est retroussée les manches, aidée par la compagnie Shinsegae, pour donner plus de vie aux fêtes de fin d’année.

En collaboration avec l’artiste Mike Stillkey, connu pour ses sculptures et peintures réalisées avec des livres, ce sont des colonnes de livres qui ont été mises en place. Et par-dessus, l’artiste a ajouté sa griffe et ses dessins.

Plus de 14.000 livres ont ainsi été empilés sur une hauteur de 9 mètres, afin de créer un arbre de Noël inspirant la connaissance, les histoires, l’évasion, et les contes de fées. En tout trois de ces étranges arbres à connaissance sont exposés au public.



Depuis 2017 qu’elle a rouvert ses portes, la bibliothèque est devenue une star des réseaux sociaux, pour son improbable apparence.

via Korea bizwire