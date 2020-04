À vos ciseaux : jouets, animaux et papertoys vintage à découper

Gallica, les délices d'antan

Véhicules en papier





Jouets de papier et constructions









Vers l’infini et au-delà !

« Découvrez les jouets à découper de Gallica, classés de manière thématique : animaux, maisons et monuments, moyens de locomotion, poupées à habiller... De quoi trouver son bonheur ! », indique la bibliothèque numérique. Et en effet, des centaines et des centaines de dessins vintages ou désuets sont à télécharger, imprimer et découper.Si votre maison n’est pas en papier, rien n’empêche que votre voiture le soit – au moins durant le confinement. Plusieurs sites offrent des modèles de maquettes, nécessitant précision et minutie.Au menu, Ford Mustang, Ferraie ou encore Bugatti Veyron, Citroën DS et bien d’autres.En revanche, si vous aimez que cela sente la voiture de collection antique, type Rolls Royce de 1991, il y a aussi des manuels pour cela. Cette fois, les véhicules s’accompagnent de descriptifs historiques – et en français ! – pour raconter tant la fiche technique de l’engin que le contexte de sa fabrication et commercialisation.Petite sélection, assez réduite, cette sélection de Paper toys offre de reconstruire la Tour Eiffel, un bus de ville – qui va, ô ironie, alors que Livre Paris a été l’un des premiers événements annulés, à la Porte de Versailles ! – ou encore un équilibriste.Des fichiers PDFs imprimables sont d’excellente facture et on pourra s’amuser plus longuement.De même, des petites constructions ludiques se retrouvent là encore sur Gallica, avec un supplément d’imageries théâtrales. Un charme suranné, mais assuré.Les amateurs de science-fiction ne seront pas de reste : La boîte verte avait collecté une appréciable série de vaisseaux spatiaux, réalistes ou un peut barrés, à réaliser soi-même.De véritables maquettes qui vont jusqu’aux vaisseaux spatiaux de La guerre des étoiles : Seigneurs Sith, tirez les premiers…