Académie française : le coronavirus sème la pagaille dans les candidatures

mise à jour 17h30 :

ActuaLitté apprend de sources concordantes, un peu embarrassées, un peu amusées, que la séance prévue ce jour est annulée. Par mesure de prudence, l’Académie française suspend ses rendez-vous, alors que s’approchait la date du vote pour le fauteuil de Max Gallo. Prévue ce 30 avril , elle sera décalée — la reprise du service n’est prévue que pour le 23 avril. Sauf que le règlement impose 15 jours de délai entre la fin des candidatures et le vote. Or, ce 12 mars devait avoir lieu l’enregistrement de nouvelles candidatures, dont celle de l’avocat Emmanuel Pierrat.Les candidatures ne pouvant être annoncées et donc enregistrées qu’en séance, celle d’aujourd’hui se trouvant confrontée aux mesures de sécurité anti-COVID-19, voici que les postulants se retrouvent contraints à la patience. Un cas de figure exceptionnel, auquel l’institution n’était certainement pas préparée.Le fauteuil de Max Gallo ne serait donc pas remis au vote avant le 7 mai… Contacté par ActuaLitté, le quai de Conti n’a pas encore retourné nos demandes de précisions. Mais on aurait bel et bien entendu l’un des Immortels s’écrier : « C’est le bordel ! »L’Académie française a confirmé les informations de ActuaLitté, dans un bref message : « À la suite d’une réunion organisée par l’Institut de France, à laquelle ont pris part les Secrétaires perpétuels des Académies, nous sommes dans l’obligation d’annuler toutes les manifestations qui devaient avoir lieu dans le palais ces jours prochains. » Sauf que les termes de coronavirus, de sécurité sanitaire et autre ne figure pas à l'appel...Et d’ajouter : « Les séances de l’Académie française ainsi que l’ensemble des travaux académiques seront suspendus jusqu’au jeudi 23 avril. Par conséquent, le calendrier s’en verra modifié et l’annonce des prochaines candidatures sera repoussée. »