Accepteriez-vous 1000 $ juste pour regarder les films Harry Potter ?

Question rhétorique, évidemment, encore que... Être rémunéré pour regarder des films dans son canapé, l’offre est alléchante. Mais quand il s’agit des longs-métrages tirés de l’univers d’Harry Potter, la voilà presque irréaliste. Et pourtant, l’offre d’emploi a bel et bien été publiée par l’entreprise EDsmart. Avis aux amateurs, 5 postes sont à pourvoir.





Harry Potter et le prisonnier d'azkaban





Voici une offre d’emploi qui saura en ravir plus d’un. L’entreprise américaine EDsmart est à la recherche de cinq candidats pour regarder l’intégralité des films de la franchise du monde des sorciers de J. K. Rowling. Soit, les huit volets de la saga Harry Potter ainsi que les deux films Les Animaux Fantastiques.



Plus concrètement, en plus de visionner les films, les personnes retenues devront diffuser en direct leur expérience de ce marathon sur les réseaux sociaux, en mentionnant l’entreprise. Ainsi, les candidats recherchés doivent avoir au minimum 18 ans et être déjà très actifs sur la toile, précise EDsmart. Ils devront également établir un classement des 10 films, peut-être la tâche la plus difficile !



Pour ce dur labeur, les cinq élus recevront la jolie somme de 1000 $ (environ 920 €). Soit 41,50 $ par heure si l’on prend en considération la durée totale du visionnage des films — environ 25 heures. Rien que ça !









En plus de ce salaire, ils recevront une carte cadeau GrubHub de 100 $ ainsi qu’un kit de survie pour le marathon Harry Potter composé d’une multitude de goodies : un gobelet Poudlard, un plaid à l’effigie de la maison Gryffondor, sans oublier des chocogrenouilles pour se remplir la panse comme un sorcier. Et préparer la crise de foie.