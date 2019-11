Acqua Alta, un livre qui mêle pop-up et réalité augmentée

Créée en 2011, la compagnie Adrien M & Claire B mène depuis des années des expérimentations à la croisée des arts vivants et des technologies numériques. Acqua Alta, leur dernier projet, renferme en réalité trois expériences : un spectacle, Noir d'encre, une expérience nécessitant un casque de réalité virtuelle, Tête-à-tête, et enfin un livre, La traversée du miroir.Le livre, lié au spectacle et à l'expérience en réalité virtuelle, peut toutefois être apprécié de manière indépendante des deux autres propositions artistiques. L'ouvrage se compose de 14 doubles pages, auxquels s'ajoute une application gratuite pour les systèmes iOS et Android.À l'aide de la technologie de réalité augmentée, les pages de l'ouvrage font naitre des personnages, qui évoluent en fonction de l'environnement en relief du pop-up. Autrement dit, le résultat est assez saisissant, totalement au service d'un récit qui porte sur le bouleversement des habitudes, des frontières et de l'environnement des protagonistes.L'ouvrage est en financement sur la plateforme Kickstarter, à cette adresse ​​​​​