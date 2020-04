Aide exceptionnelle : Link, auteur jeunesse au Palais du Fonds de Solidarité

Sophie Dieuaide a publié près de 80 livres en littérature jeunesse, elle a aussi été élue administratrice à la Ligue des auteurs professionnels. Après son témoignage L'arrêt de travail chez les auteurs, ou Tchoupi à la CPAM , la voici qui nous tend la main pour une nouvelle aventure : tenter d'accéder au fonds de solidarité mis en place dans le cadre de la crise sanitaire, quand on est artiste-auteur. L'administration et les auteurs, toujours un jeu d'énigmes...Je n’ai pas encore le gant de force, seulement l’épée et le bouclier, mais je tente, en tant qu’auteur, d’avoir quand même l’aide dédiée aux TPE, indépendants, artistes-auteurs...Je suis super pistonnée, La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse m’a dit d’aller sur mon espace particulier et pas « professionnel », je sens que j’ai déjà gagné un temps fou.Ah ! On me demande mon numéro fiscal, mon mari doit avoir ça.— Jean-Luuuuuc... Ils me demandent mon numéro fiscal !— Attends...J’attends.Yes, je l’ai.Je continue.Ah ! On me demande mon numéro d’accès en ligne.— Jean-Luuuuuc...Yes, je l’ai.Je continue.Mince, je ne connais pas mon numéro de portable.— Jean-Luuuuuc...Je continue.Et schtac ! aussitôt un mail pour me confirmer que j’ai ouvert mon espace. Et blim ! un autre mail qui me dit :Hey ! Listen... comme dit la fée, j’ai rien demandé de tout ça, moi !Tant pis, je continue. Et je me connecte à mon nouvel espace particulier. J’ai tout, je suis fière, j’appelle même pas Jean-Luc.Et là, je bénis toutes ces heures passées avec Link à errer dans les palais parce qu’il faut avoir une sacrée habitude des jeux à devinettes.Le hibou de pierre me dit : « Va dans ton espace particulier, clique sur “messagerie sécurisée”, clique sur “écrire”. »Une entreprise fragilisée, avec la fermeture des librairies, c’est tout, moi, ça. Je clique !Pff... 25 ans que j’écris ! C’est bon.Ben, j’ai connu mieux, la surproduction de livres, la chute des ventes au titre, tout ça, mais non, quand même pas en faillite.Je note 0, je ne dois pas être mon propre salarié. Ou alors il faudra que je me parle et que je me dise deux mots. Parce que côté congés payés et RTT, je ne suis pas des plus généreuses et je compte bien me le dire !En fait, après appel aux impôts, j’ai tort. Je suis mon propre salarié. Auteurs, renseignez “1”.Aucun souci ! Ouf ! Si j’avais plus d’un million d’euros, j’étais mal.Ça passe !On me demande maintenant ma qualité. Trop facile ! Je sais que ça va être “autre”. Quand un auteur remplit un papier administratif, c’est TOUJOURS “autre”.Bingo !Oups... ça se gâte...Les auteurs en traitements et salaires n’ont pas de numéro de Siret.Ils ont dû y penser. Aux impôts, ils doivent quand même le savoir. Le hibou de pierre me dit : « Tout près d’ici dort un secret... »Je n’ai plus que deux cœurs, mais j’appelle.Bonjour et bienvenue au service d’information et d’assistance de la direction générale des finances publiques. Pour accéder à nos services, appuyer sur la touche étoile de votre téléphone. [...] Vous avez unequestion, tapez 6.6 ! Une dame me dira d’appeler le service des impôts des entreprises de ma commune qui ne répond pas ou la région qui me renvoie vers la chambre de commerce qui ne répond pas. Un monsieur au ministère des Finances me répondra qu’il ne sait pas et me conseillera d’appeler la première.La boucle est bouclée. Il n’a pas de sites Internet avec les soluces pour sortir de ce palais-là.Bon, je vais voir Jean-Luc. Amis auteurs, ce n’est pas gagné.