Aidez un nationaliste, envoyez-lui un colis de livres

Index on censorship estime que « la lecture élargit l’esprit et aide à créer une société plus tolérante et inclusive ». Sur son site, l’organisme a ajouté qu’il espérait que ces livres « pourraient les aider à comprendre pourquoi leurs actions ne font que limiter leur propre liberté ». Ce colis précède « l'événement de solidarité » qui devrait être organisé par Bookmarks à la boutique ce samedi 11 août.

Samedi dernier à Londres, un petit groupe de nationalistes britanniques a en effet vandalisé la librairie. Parmi la douzaine de manifestants à la dérive, l’un portait un masque de Donald Trump et d’autres des casquettes avec le message « Make Britain Great Again », autant d'indices sur leur affiliation politique.

Ajoutons à cela que les vandales ont volontairement mis en ligne la vidéo de leur passage à la librairie, les montrant en train d'endommager la vitrine et les ouvrages ou encore menacer le personnel du magasin. Certains d’entre eux ont ainsi été rapidement identifiés et trois individus ont été exclus de leur parti d’extrême droite, l’UKIP : Elizabeth Jones, Luke Nash-Jones et Martin Costello.