Alger célébre les auteurs pour la Journée du Manuscrit Francophone 2018

Pour les musiciens il y a la fête de la musique tous les 21 juin et pour les auteurs, depuis 6 ans déjà, il y a la Journée du Manuscrit, tous les 24 octobre, qui leur permet de publier gratuitement un livre.









En 5 ans, la Journée du Manuscrit a permis à plus de 2 000 auteurs de 35 nationalités de publier leurs livres et ainsi de se faire connaître et repérer. Elle connaît un important succès dans toute la Francophonie et sa page Facebook compte 800 000 abonnés.

La Journée du Manuscrit Francophone à Alger



Après Paris, Dakar, l’UNESCO, Abidjan et l’Institut du Monde Arabe, la Cérémonie officielle de la Journée du Manuscrit Francophone se déroulera à Alger grâce au soutien d’Azzedine Mihoubi, ministre de la Culture d’Algérie pendant le SILA, Salon International du Livre d’Alger.



La cérémonie sera organisée au Palais de la Culture d’Alger en collaboration avec le Centre National du Livre algérien. Parrain historique de la JDMF, le ministre de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire Maurice Bandaman a confirmé sa venue.



Notre partenaire, le Salon du Livre de Genève y envoie une délégation et souhaite en profiter pour développer des partenariats avec le SILA. De nombreux auteurs français et africains ont déjà manifesté leur souhait de faire le déplacement pour être présents à cette manifestation devenue un rendez-vous incontournable de l’édition francophone.

Dépôt des manuscrits avant le 30 septembre



Pour y participer, les auteurs ont jusqu’au 30 septembre pour déposer leur manuscrit, uniquement sur le site La Journée du Manuscrit.



Tous les livres seront publiés le 24 octobre 2018 et un Jury d’écrivains attribuera 6 Prix littéraires – Roman, Poésie, Essai, Policier, Témoignage, Science-Fiction – et le Grand Prix de la Journée du Manuscrit doté d’un prix de 10 000 €.

Le vote du public



Tous les livres participants sont à découvrir sur le site internet où les 15 premières pages sont disponibles et les lecteurs peuvent voter pour soutenir les auteurs. Pour l’attribution des prix, les votes du public seront pris en compte par le Comité de Sélection. Actuellement le premier du classement est le livre d’un auteur algérien, Mohamed Medjadi.









À propos des Éditions du Net : Les Éditions du Net diffusent les livres publiés sur leur plateforme auprès de tous les réseaux de distribution de livres, aussi bien sur Internet (amazon.fr, fnac.com, chapitre.com) que dans toutes les librairies dans le monde.



À propos de ActuaLitté : ActuaLitté est devenu le premier magazine dédié au livre, pure player ; ce média s’adresse tout aussi bien aux professionnels du livre qu’aux amateurs et dilettantes.



À propos du Salon du Livre de Genève : Depuis 14 ans, le Salon du livre de Genève organise le Salon africain du livre qui permet la venue chaque année à Genève d’une dizaine d’éditeurs et d’une quarantaine d’auteurs africains. Depuis 2014 s’y déroulent les Assises de l’édition francophone afin de favoriser les échanges entre les professionnels du livre de la Francophonie et cette année a été créée une journée consacrée à l’Afrique, en partenariat avec la Journée du Manuscrit Francophone.