Alien, Shining ou Spider Man changés avec brio en manuscrit médiéval

Ils ont été rebaptisés « Sire Deheurmanne » ou encore « Alain, le huitiesme passagin », voire « Brillance »… et voici comment cinéma et littérature modernes ont été délicieusement revisités à la sauce médiévale.Tout débuta un biau dous matin d’avril (bien qu’en réalité ce fut plutôt en fin de journée). Simon de Thuillières s’inspire de Fast and furious, film très prisé des amateurs de grosses voitures, pour réaliser Faste et Fureur.L’affiche fait fureur (évidemment) et entraîne d’autres (super)productions – garanties sans buget démentiel.Ainsi, deux jouvenceaux sur grande barque, flirtant avec le vent… avant de se prendre un iceberg velu et de sombrer corps et bien – leur âme était déjà vouée aux gémonies…Et même une horrible histoire de mari fourbu qui, ayant teste perdu dans maudit castel et pris de fievre, cherche à ocirre dame et fils… le chief gouverné par vilains fantosmes.En voici deux autres pour la forme, et les créations sont à retrouver évidemment sur le profil Facebook de ce poete ecuyer sachant gaber sans dejangler.