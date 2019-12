Apprendre le braille, lettres et chiffres, avec des briques de Lego

< >

Depuis quelques mois, le projet de Lego Braille Bricks est disponible. Totalement intégrables dans l’univers Lego classique, ces briques ont pour spécificité d’ajouter des caractères imprimés afin d'encourager étudiants, enseignants, famille à se plonger dans le monde du braille, de manière ludique.L’ensemble compte quelque 250 pièces, avec un alphabet complet en braille, ainsi que des chiffres et des symboles mathématiques pour ne pas s’arrêter aux seules questions du langage. Selon la firme, cette approche donne une « inspiration pour l’éducation et les jeux interactifs ».La Fondation Lego l’avait pourtant proposé en 2011, en partenariat avec l’association danoise des aveugles et à nouveau en 2017, cette fois avec Donira Nowill, fondation brésilienne pour les aveugles. Depuis, plusieurs boîtes sont sorties, au Danemark, au Brésil, ou encore au Royaume-Uni et en Norvège.D’autres boîtes de test sortiront dans ces territoires et dans les langues locales — ajoutons que le français, l’allemand et l’espagnol doivent sortir en cette fin d’année.La boîte sera gratuitement distribuée à certaines institutions par l’intermédiaire de réseaux partenaires de Lego.via Designboom