Apprendre les éléments chimiques du tableau de Mendeleïev avec des haïkus

Les élèves de Terminale scientifique n’auront plus d’excuse. Le tableau périodique des éléments, aka Tableau de Mendeleïev, va désormais rimer avec poésie. Ce grand classement, depuis 1869, rassemble les éléments chimiques – métaux ou non, gaz, halogènes, et autres lanthanides et transuraniens.





ActuaLitté, CC BY SA 2.0



En soi, ce tableau avait déjà quelque chose de magique – voir d’alchimagique – avec son assemblage de syllabes. Des mots improbables et des choses par-delà les sens, qui restaient à écrire avec ce bricolage.

Probablement fallait-il attendre que l’auteure Mary Soon Lee, auteure publiant dans le magazine Science mais également écrivain de fantasy et de science-fiction, se lance dans une autre exploration.

Cette dernière a tout simplement composé 119 haïkus, chacun répondant à un élément chimique – y compris un spécial 119e élément.

Son tableau est gentiment interactif : il suffit de cliquer sur l’un des éléments pour que s’affiche le poème en question. On pourra retrouver l’ensemble de son recueil poétique à cette adresse – évidemment, tout est en anglais, mais rien n’empêche de se lancer dans un pareil projet, en français.

Radium

Licked by the women

painting luminous watches.

How much time stolen?

Silicon

Locked in rock and sand,

age upon age

awaiting the digital dawn.



Carbon

Show-stealing diva,

throw yourself at anyone,

decked out in diamonds.







Tous les haïkus parlent pêle-mêle de chimie, de biologie, d’histoire, de physique et parfois même de fantasy. Il suffit sur les réseaux d’ajouter #ChemHaiku pour participer au buzz.