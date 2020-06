Après la crise sanitaire, la riposte des libraires face à Amazon

Évidemment, les ventes de livres se sont effondrées durant le premier trimestre. Mais au sortir du confinement, on observait dès la première semaine une forte embellie, avec des progressions de 233 % dans la semaine du 11 au 17 mai.Entre temps, un plan d’aide de 82 millions € a été présenté par le ministère de la Culture, Franck Riester, et celui de l’Économie, Bruno Le Maire. Quand la filière attendait 500 millions € JAV a une manière bien à elle de voir la situation : comme si le combat avait repris, entre les irréductibles commerces, et l’envahisseur monopolistique. Cela finira-t-il par un banquet ?Retrouver d'autres créations de JAV