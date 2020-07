Après le confinement, le besoin de culture et de sorties revient

Pour les librairies, les disquaires, les bibliothèques ou encore les archives, le déconfinement est intervenu progressivement — à mesure que les citoyens se réappropriaient les commerces. Dans les semaines qui ont suivi, le ministère de la Culture affichait sa mobilisation en faveur du secteur, mais également des médias.Avec pour objectif de faire de la culture « un pilier essentiel de la relance de l’activité ». Cinq milliards € ont été alloués, issus de différents dispositifs. Pour noter dessinatrice JAV, la situation mérite de lever le poing et de s'investir.Dans une étude, le ministère souligne qu’« à l’exclusion des jeux vidéo et des plateformes numériques pour lesquels l’impact de la crise est resté relativement limité, la plupart des autres secteurs ont été sévèrement touchés, en particulier le spectacle vivant (-72 %), le patrimoine (-36 %), les arts visuels (-31 %) et l’architecture (-28 %) ».Retrouver d'autres créations de JAV