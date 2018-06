Arrêtez tout, un jeu de société Batman, la série animée, existe

La simple illustration de la boîte du jeu devra déjà faire résonner la musique du générique : IDW Games a dévoilé quelques détails sur un jeu de société basé sur le dessin animé Batman de Bruce Timm et Paul Dini, diffusée à partir de 1992 en France et rediffusée à de nombreuses reprises. C'est notamment cette série qui avait abouti à la création du personnage d'Harley Quinn, la fiancée folle dingue du Joker.

Gotham Under Siege — c'est le nom du jeu — propose aux joueurs d'incarner Batman et 4 de ses alliés pour contrecarrer les plans d'une organisation maléfique qui s'est adjointe les services de tous les super-criminels de Gotham City... Il est ainsi possible d'incarner Robin, Batgirl, Catwoman ou l'inspecteur Gordon et ses troupes de policiers.

Le jeu a été conçu par Richard Launius et Michael Guigliano, sur des dessins de Sean Galloway et Leonardo Ito, tandis que Brian Dugas s'est chargé de la sculpture des figurines de jeu.

This summer Gotham is under siege... pic.twitter.com/F3dzbbea5w — IDW Games (@IDWGames) April 27, 2018



Gotham Under Siege se base sur la première saison de la série animée Batman, et des extensions en tout genre viendront bien sûr compléter les possibilités de jeu...via Comic Book