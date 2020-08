Art : Katsumi Haraka, architecte de villes de papier

Un paquet de feuilles et de la colle : il en faut parfois peu pour créer de grandes choses. Le kirigami, cet art japonais de la découpe de papier, permet de réaliser des sculptures avec un matériel restreint. Katsumi Haraka, basé au Japon, en est un adepte, et crée d’immenses paysages urbains.



< >

Né en 1970, l’artiste japonais Katsumi Haraka est connu pour ses immenses sculptures de papiers sur le thème de la ville et de l’urbanisme. Ces dernières ont toutes été fabriquées à la main. Pour cela, il commence par construire des structures et des formes, avant de les découper minutieusement, puis de les assembler, avec de la colle.Une facilité d’exécution que l’on ne peut soupçonner face à des réalisations si complexes. Les compositions en 3D fourmillent d’éléments, représentant ainsi une certaine densité urbaine. Tel un architecte, Katsumi Haraka fait preuve d’une solide précision pour chaque constituant, offrant ainsi un résultat vibrant, en relief.Le spectateur est libre d’interpréter ces œuvres : des gratte-ciels, des grues, des bidons-villes ou encore un plan des lignes de métro.Certaines de ces sculptures sont également composées de couleurs primaires, et de matériaux métalliques, ce qui peut évoquer la carte mère d’un ordinateur. Et de symboliser le lien entre les nouvelles technologies et les villes modernes.