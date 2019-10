Astérix fête ses 60 ans avec la RATP, dans le métro... de Lutèce

ActuaLitté, CC BY SA 2.0











[#AsterixDansleMétro] Ce matin, la station « Rome », ou « Ils sont fous ces romains », est entièrement relookée avec des planches de BD d'@asterixofficiel aux emplacements des panneaux publicitaires #RATP ! pic.twitter.com/2MY42gIcUY

— Ligne 3 RATP (@Ligne3_RATP) October 9, 2019

Animations, affichages publicitaires, extraits ou encore stations renommées et flanquées aux couleurs des bande dessinées, les éditions Albert René frappent fort. Arrivée juste un peu trop tôt, la rédaction n’a d’ailleurs pas pu assister à la distribution de potion magique prévue à la gare de Lyon — seuls le décor et le photobooth étaient en activité. Bon, il paraît qu'il s'agissait en réalité de jus de fruit #deception #jesuistombédedans...Dans un communiqué, la RATP indique que l’opération #AsterixDansLeMetro est mise en place ce 9 octobre, avec des découvertes à faire : la station Ménilmontant devient ainsi Menhirmontant, la Gare de Lugdunum permettra bien de partir pour Lyon et ailleurs, et on pourra descendre PlacedeClichix, sans faire de chichix…Chose amusante, même la station Alésia — alors que quiconque a lu Astérixquene connaît Alésia — prend part à l’animation. L’opération envahit en revanche, et assez logiquement la station Rome, ou encore les hilarantes Écoles Légionnaire, Poissonnière ou Pyramides, qui s’accompagnent des personnages de la bande dessinée.Des extraits des bandes dessinées sont également proposés à la lecture et de toute évidence, la folie ne fait que commencer. Un jeu-concours est mis en place à travers les réseaux sociaux sollicitant les usagers et leur vigilance… Bref, l’anniversaire commence bien.Rappelons également que cette opération publicitaire préfigure la sortie du prochain tome, La Fille de Vercingétorix , prévu ce 24 octobre. Parce que la comm’ c’est marrant, mais faudra bien les vendre, ces albums…