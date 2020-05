Atlas, cartes, plans : des puzzles originaux à reconstituer en ligne 

Pendant le confinement, les puzzles ont fait leur grand retour dans les foyers. Cette activité de détente, à faire seul ou en famille, a connu un fort regain d’intérêt, auprès des petits, comme des grands. Et si vous êtes lassés de tous ces paysages de montagnes et autres photographies de chaton, découvrez ces puzzles de cartes du monde.





Nova Totius Terrarum Orbis Geographica ac Hydrographica Tabula de Jodocus Hondius II





Daniel Crouch Rare Books est spécialisé dans les supports de voyages datant du XVe au XIXe siècle, des atlas antiques aux cartes marines. Sur son site web, il propose des puzzles originaux représentant des cartes ou encore des plans. De quoi s’évader à travers le globe, ou de s’autoriser un petit saut dans le passé.



Pour rappel, on attribue l’invention des puzzles au cartographe londonien John Spilsbury. C’est aux alentours de 1760 qu’il aurait eu l’idée de découper des cartes représentant différents pays du monde et de les vendre comme support ludique permettant d’apprendre la géographie.



Plusieurs catégories de puzzle figurent sur le site : des cartes du monde, des plans à grande échelle ainsi que des cartes illustrées. On retrouve ainsi les cartes du monde de Frederik de Wit et de Gerard de Jode, mais aussi le premier plan imprimé d’Amsterdam, une carte culinaire de l’Italie, ou encore un plan de métro de 1939.



Pour les joueurs les plus traditionnels, Daniel Crouch Rare Books a également mis en ligne des puzzles représentant des paysages et des animaux. Par exemple, l’abbaye de Westminster, la Cathédrale Saint Paul de Londres, une vue de New York au XIXe siècle ou encore une représentation du tigre de James Northcote, peintre britannique.