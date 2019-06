Attribués à l'inventeur du Bitcoin, deux livres insolites circulent sur Amazon

Au cours des dernières semaines, deux livres prétendument écrits par nul autre que Satoshi Nakamoto ont été annoncés sur la plateforme en ligne d'Amazon. Selon un fil de discussion BitcoinTalk, ils devraient être publiés au cours du mois de juin 2019. Cependant, les quatrièmes de couverture ont de quoi faire lever des sourcils et laisser dubitatifs...

InWay - pixabay license

Le premier, intitulé Wave and Ripple , est un livre de design. Pas de cryptomonnaies pour cette fois, mais une série d'illustrations, représentant des vagues et des ondulations, signée Yuri Mozan. La couverture du livre représente d'ailleurs l'une de ses oeuvres.Visiblement, le vilain farceur jouerait avec la sonorité du nom de Satoshi Nakamoto, qui nous fait immédiatement penser à un nom d'origine japonaise.

Le deuxième ouvrage, The Official Bitcoin Coloring Book , serait quant à lui... un livre de coloriage de 64 pages. Le fait de colorier les dessins de cryptomonnaies présents dans l'ouvrage permettrait à son lecteur de devenir « zen ».« Découvrez la détente et le calme intérieur qui sont la preuve du travail de coloration, l'état zen qui peut vous aider à capitaliser sur l'énorme potentiel du Bitcoin », peut-on lire dans la description du produit.De plus, cerise sur le gâteau, des indices autour d'un « trésor inestimable de Bitcoin » auraient été dispersés à l'intérieur du livre. Cependant, il va falloir ensuite creuser dans les profondeurs d'Internet afin de le retrouver.