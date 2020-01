Au Canada, adoptez votre chaton en librairie

Des livres, du café et un fauteuil confortable, que demander de plus ? Peut-être, un de ces petits animaux à quatre pattes et dont le ronronnement viendrait bercer les lectures. Dans cette librairie située dans la commune de Upper Tantallon, en Nouvelle-Écosse (Canada), les clients sont accueillis par des chats, qui ont totalement pris possession des lieux.





Chez Otis et Clementine's Books And Coffee, des livres bien sûr, mais aussi des boissons chaudes et des résidents un peu particuliers... Si Ellen Helmke a ouvert son magasin il y a presque 9 ans, ce n'est que l'année dernière qu'elle a eu l'idée d'utiliser l'espace de sa librairie pour héberger des chats, en attendant leur adoption. Une initiative que la gérante compte bien garder indéfiniment.



« Au départ je me suis dit que ce serait amusant et je pensais que la clientèle apprécierait » se souvient-elle. « Mais je ne m'attendais pas à ce que cela s'avère si populaire ! »



Les chats viennent de l'agence de protection et de secours des animaux de la province (la SPCA) et sont temporairement placés dans des foyers d'accueil comme la librairie de Helmke jusqu'à ce qu'ils soient adoptés. Le temps de résidence est souvent assez court car les petites bêtes ne tardent jamais très longtemps à trouver une famille.



Pour le moment, 30 chats ont réussi à quitter la librairie pour un vrai foyer. « Nous avons un taux d'adoption de 100%, ce qui est fantastique » a-t-elle poursuivi.



Une jolie initiative où chacun y trouve son compte, libraire comme félin. Si pour la boutique, accueillir des chats est une plus-value pour se distinguer et ainsi attirer de nouveaux clients, pour les chats, cela leur permet d'avoir un premier contact avec des humains, de façon à être plus rapidement et facilement adoptés.



Ces petits compagnons à quatre pattes se déplacent librement dans la boutique : « Ils sautent sur des piles de livres, s'assoient sur les genoux des gens ou sur leur épaule. Ils dirigent complètement l'endroit » raconte la gérante. Des bacs à litière et des gamelles sont ainsi installés dans l'arrière-boutique.