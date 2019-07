Au Comptoir des sorciers : à Rennes, la magie Potter dans une boutique

Le chemin de traverse dans le film Harry Potter

Au comptoir des sorciers, tout ce que l’on compte de lié à l’univers Potter se retrouve. Gwenaëlle Le Riboter, la gérante, a décidé de tout quitter pour se lancer dans un projet presque familial. Sa vie de comptable laissée derrière elle, c’est la saga Potter qui deviendra son nouvel objectif.Pour les Potterheads bretons, c’est l’occasion de s’offrir tout ce que le merchandising a à offrir, sur les deux étages de l’échoppe. Et manifestement, les fans sont d’ores et déjà au rendez-vous. Si la gérante voulait donner aux clients le sourire, la profusion dans la boutique aurait le même effet sur elle.On compte déjà une boutique de ce genre dans la région, puisqu’à Quimper, une boutique éphémère avait ouvert ses portes en avril dernier — et manifestement Lorient devrait en accueillir une également.Chez Gwenaëlle, « il y en a pour toutes les bourses, afin que chacun puisse se faire plaisir », explique-t-elle à Ouest France . D’ailleurs, le risque commercial lui semble minime : « Harry Potter est l’une des licences les plus lucratives de l’histoire, c’est une saga culte qui a marqué plusieurs générations de fans », précise-t-elle à 20 minutes Si tout à démarré en famille, par une collectionnite aiguë, Potter c’est avant tout une passion générationnelle. Son fils et elle sont d’inconditionnels des films, allant jusqu’à connaître par cœur les différentes répliques.Pour l’instant, le Comptoir travaille à un site internet, qui complétera l’activité.